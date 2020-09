Rügen-Produkte: Einheimische Erzeugnisse erleben Boom

Rambin

Zu dem feierlichen Anlass hatte sich Marco von Kessel einmal die Mühe gemacht, all jene Produkte in einer Abteilung seiner Pommernkate zusammenzutragen, die von der Insel oder zumindest aus der Region stammen. Heraus kam dabei ein stattliches Sortiment, das von Fisch-Feinkost, Senf, Säften, Likören und Schnäpsen, Joghurt, Quark und Desserts über Kosmetik und auf der Insel geröstetem Kaffee oder Tee bis hin zu Hundekeksen und Sonnentau-Bonbons aus einem vom Umweltministerium geförderten Moor-Renaturierungsprojekt reichte.

„Wir haben ja noch Nachrichten wie jene vom Aus des Rügener Badejungen vor Augen und können nun sehen, was es doch wieder gibt“, zeigte sich Stefan Kerth beeindruckt von der Vielfalt des Angebots. Der Landrat war am 10. September in die Alte Pommernkate nach Rambin gekommen, um drei weitere Unternehmen der Insel mit Labels für „Regionale Esskultur“ und „Original Rügenprodukt“ zu prämieren.

„Diese Darstellung veranschaulicht sehr schön, dass wir keine Nische mehr sind“, freut sich Sylva Rahm-Präger, die Vorsitzende des Rügen-Produkte-Vereins, der die Label vergibt. Mehr als ein Drittel der Zutaten oder Produkte müssen von der Insel stammen, lautet das wichtigste Kriterium, auf das die Zertifizierungskommission achtet. Der gehört neben Klaus Sievers, Matthias Schöfl vom Köcheverein und Lars Korn für das Biosphärenreservat Südostrügen auch Reinhard Berger an, der einst aus dem österreichischen Bregenz am Bodensee kommend seine Stelle im Binzer IFA-Ferienpark angetreten hatte. Das Argument, wonach regionale Produkte „zu teuer“ sein könnten, mag er nicht gelten lassen: „Die geben doch die Preise ohnehin weiter.“

Zertifikat für Nudel-Produkte

Marco von Kessel erhielt ein Zertifikat für seine in Rambin hergestellten Nudel-Produkte. Die bunten aus Buchweizenmehl, gelbem Ingwer oder Rote Beete produzierten Nudeln sind nicht nur glutenfrei und vegan. Weil sie ohne technisches Verfahren zweieinhalb Tage lang trocknen, sind sie bis zu zwei Jahren haltbar und können daher auch in einfachen Verpackungen statt Plastik vertrieben werden. „Man muss die regionale Schiene leben“, sagt Marco von Kessel, der jüngst auch die Markthalle Barth übernahm. „Wir mussten zunächst wachsen, bevor wir es uns leisten konnten, neue Projekt zu starten, die nicht vom ersten Tag an Gewinn abwerfen.“

Prämiert wurden auch das Selliner Hotel Bernstein von Thomas Dorissen und die Kutter- und Küstenfisch Rügen GmbH. In seinem 140-Betten-Haus überbietet Dorissen die vorgeschriebene Quote einheimischer Produkte deutlich. Probleme bestünden allenfalls darin, „die nötigen Mengen zu bekommen, die wir brauchen“. Der Nachschub ist auch für Philipp Bruns ein Problem. Wenn Sassnitzer Fischer - bedingt durch Quotenkürzungen und Stilliegezeiten der Kutter, um Ausgleich für Corona zu bekommen - in einem Vierteljahr lediglich einige Kisten Flundern anlanden würden, „ist das eigentlich eine Voll-Katastrophe“, meint der Geschäftsführer der Kutter- und Küstenfischer.

Ärger über betrügerischen Etiketten-Schwindel

„Mit Hering könnte ich die Insel versorgen, aber weil die Belieferung mit Flunder, Scholle oder auch Dorsch nicht zuverlässig ist, arbeiten wir mit Frostware.“ Die Sassnitzer Fischer ließen sich dafür das neue Label „Mein Fisch“ einfallen, mit dem sie ihren Fang als aus der Region stammend kennzeichnen.

Stichproben hätten nämlich ergeben, dass es sich bei angeblich aus der Ostsee stammenden Fisch auf hiesigen Speisekarten schon mal um kalibrierte Scholle aus der Nordsee gehandelt habe. Ein Fernseh-Team hätte zudem recherchiert, dass auf dem „Ostseeteller“ eines Restaurants von drei Fischen ebenfalls keiner aus der Ostsee kam und der sogenannte „Boddenzander“ stamme gar zu 90 Prozent aus Kasachstan, wo er etwa ein Drittel günstiger zu haben sei.

Amtsveterinäre oder Fischmeister seien mit der Kontrolle solcher Angaben überfordert. „Es ist das erste Mal, dass regionaler Fisch, der in Vorpommern gefangen wurde, eine eigene Marke erhält“, freut sich Philipp Bruns deswegen.

Von Uwe Driest