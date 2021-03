Teschvitz

„Ich bin glücklich“, sagt Birgit Schuster und strahlt übers ganze Gesicht. Trotz Corona. Die Puppenspielerin aus Teschvitz auf Rügen ergänzt, dass sie mit sich und der Welt zufrieden sei, auch wenn ihr kleines Puppentheater „Schnuppe“ momentan keine Auftritte habe und dadurch alle Einnahmen wegbrächen. Das gehe vorbei. „Das letzte Mal“, so erinnert sie sich, „war ich mit meinen Puppen am 10. Dezember in der freien Schule in Dreschvitz zu Gast. Seitdem ist alles auf null“, erklärt die 54-Jährige.

Figuren und Straßentheaterfestival „PutKuss“

Das heißt aber nicht, dass sie zu Hause herumsitzt und Däumchen dreht. Im Gegenteil: „Ich nutze die freie Zeit, um Ideen und Projekte umzusetzen, die ich schon lange im Kopf habe.“ Dass sie gegenwärtig fast nur von Rücklagen lebt, verschweigt die sympathische Frau. Einmal kam eine sogenannte Überbrückungshilfe, sagt sie. Das sei schon 2020 gewesen. Jammern ist nicht das Ding von Birgit Schuster. Sie denkt positiv. Und sie freut sich schon auf den Sommer. Denn kürzlich erhielt sie Post aus Berlin – Mutmacher-Post vom Bund. „PutKuss – ein Figuren- und Straßentheaterfestival – ist genehmigt. „Es soll am 21. Und 22. August in Putbus stattfinden, wenn Corona hoffentlich besiegt ist“, so Schuster. „Open Air im gesamten Schlosspark“, sagt sie mit leuchtenden Augen.

Denn solch eine Veranstaltung dort durchführen zu können, davon habe sie schon immer geträumt, gibt die Künstlerin zu. Natürlich wird bei „Putkuss“ nicht nur Puppenspiel gezeigt. Es gibt eine Fülle an Kleinkunst. Birgit Schuster zählt Akrobatik, Musik, und Stelzentheater auf. 15 bis 18 Künstler werden vor Ort sein. Die Besucher können dann von einer Station zur anderen lustwandeln und dabei das Flair genießen, schwebt der Puppenspielerin vor. Wichtig ist der Rüganerin, dass möglichst viele Künstlerinnen und Künstler aus MV dort auftreten. „Denn wir haben so viele tolle Talente bei uns, die das einfach verdienen“, meint sie. Und Schuster muss das wissen, denn seit vielen Jahren ist die Teschvitzerin im Vorstand des Landesverbandes der freien Theater.

Rund 25 Puppentheater sind dabei

Alle rund 25 Puppentheater aus Mecklenburg-Vorpommern sind dort organisiert, dazu kommen größere Betriebe, wie die Bühne 602 am Rostocker Warnowufer und die Opernale in Sundhagen. „Wir sind eine großartige Gemeinschaft“, schwärmt die Puppenspielerin. Das helfe auch, über Corona hinwegzukommen, sagt sie. „Wir haben auch Gäste nach Putbus eingeladen“, sagt sie. Dazu zähle auch ein Stelzentheater aus Berlin, nach dessen Vorführung sie selbst Tränen in den Augen hatte.

Schuster ist keine gebürtige Insulanerin. Sie stammt aus Suhl in Thüringen. Schon im Teenageralter war sie dort Mitglied im Amateurpuppentheater. Ihr erstes Engagement hatte sie von 1986 bis 1988 in Meiningen. Später zog es sie nach Berlin, wo sie Erziehungswissenschaften, Psychologie und Medienwissenschaften studierte.

Seit 1998 betreibt Schuster ihr Figurentheater im beschaulichen Teschvitz, einem Ortsteil des Städtchens Gingst im Westteil Rügens. Mehr als 40 Inszenierungen sind dort bisher entstanden. Dazu gehören natürlich auch unzählige lustige Puppen, die Birgit Schuster selber in ihrer kleinen Werkstatt geschnitzt oder modelliert hat: Kuno Krabbel, Lars der Eisbär, Schnurzel, das Neinchen oder Fidibus, der Seeteufel sind nur einige davon. Den großen Erfolg von „Schnuppe“ konnte auch ein Brand nicht zunichtemachen, der vor fünf Jahren in einem Lagerraum neben dem Wohngrundstück ausbrach und die Dekoration für zwanzig ihrer Stücke zerstörte. Die Hälfte davon hat Birgit Schuster inzwischen wieder neu geschaffen. Die 54-Jährige ist aber nicht nur handwerklich begabt.

Puppentheater zum Weiterbilden

Sie schreibt auch alle Texte selbst, organisiert ihre Auftritte und bewältigt allein den Bürokram. „Das macht am wenigsten Spaß“, gesteht sie schmunzelnd. Immer wieder werde sie von Kindertagesstätten und Schulen in der Region eingeladen. Man schätzt ihren freundlichen Umgang mit den Kindern und ihre Ideen. Jeden Sommer ist die Puppenspielerin auch auf den Promenaden und in den Kurpavillons entlang der Küste zur Urlauberbespaßung gefragt. Schuster möchte aber nicht nur unterhalten. Sie will mit ihren Puppen vor allem bilden, Lebensweisheiten weitergeben. Und dabei sollen auch jene Kinder nicht vergessen werden, die mit ihren Eltern keinen Urlaub in Binz oder Sellin machen können. Die in abgelegenen Orten des Landes wohnen und von dort nie wegkommen. „Ich erlebe es oft, dass Mädchen und Jungen vor mir stehen, die noch nie ein Puppentheater gesehen haben“, erklärt Schuster. Deshalb hat der Landesverband der freien Theater das mobile Festival „Vorpommern“ geschaffen. Bereist werden damit vor allem abgelegene Gegenden.

Im letzten Oktober trat Birgit Schuster rund um Pasewalk auf. „Dort schätze ich die Aufgeschlossenheit in vielen Kitas und Grundschulen. Die Hansestadt ist ein tolles Pflaster“. Einmal im Monat tritt sie in Greifswald auch im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus auf. Weil das momentan wegen Corona nicht möglich ist, wurden zwei ihrer Stücke auf der Homepage als Video gezeigt: „Lars der Eisbär“ und „Lustig ist das Piratenleben“. Zur letzten Geschichte waren die Kinder aufgerufen, sie weiterzuerzählen. Belohnt werden sie dafür mit Eintrittskarten für die Zeit, wenn Schuster wieder live im idyllischen Hof unter dem Greifswalder Dom auftreten kann. Sie hofft, dass es bald ist. Aus dieser Vorfreude schöpft die tatendurstige Frau momentan ihre Kraft. Die lässt sie inmitten ihrer Puppen das Corona-Virus manchmal komplett vergessen.

Weitere Infos unter: www.schnuppe-figurentheater.de und www.www.kulturzentrum.greifswald.de

Von Reinhard Amler