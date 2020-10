Alt Reddevitz

Eine Radtour auf der Halbinsel Mönchgut auf Rügen endete für einen 66-jährigen Mann aus Hessen tragisch. Er zog sich bei einem Sturz am Sonntag so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Greifswald geflogen werden musste.

Wie die Polizei informierte, war der Mann um die Mittagsstunden auf der Halbinsel Mönchgut mit einem E-Bike unterwegs. Als er gegen 13 Uhr vom Rad absteigen wollte, kam er ins Straucheln und stürzte. Beim Sturz fiel er wohl so unglücklich, dass er sich schwere Verletzungen an der Hüfte zuzog.

Von Anja Krüger