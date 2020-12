Bergen

Am Dienstagmorgen verletzte sich in Bergen auf Rügen ein 17-jähriger Radfahrer schwer. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, war der junge Mann gegen 8.50 Uhr mit seinem Rad auf dem Gehweg entlang der Bundesstraße 196 zwischen den Abzweigen Billrothstraße und Ringstraße unterwegs.

Am kleinen Busbahnhof wollte er dann wohl den Gehweg fahrenderweise verlassen und stürzte beim Befahren der Straße. Bei dem Sturz zog er sich eine Fraktur am Bein zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. An seinem Rad entstand nur ein geringer Schaden.

Von Anja Krüger