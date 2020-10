Bergen

Ralf Lindemann wuchs als waschechter Rüganer in der Hafenstadt Sassnitz auf. Erwachsen geworden, machte er erst eine Ausbildung zum Werbekaufmann und dann zum Mediengestalter. Nachdem er anfangs in einer Werbeagentur tätig war, zog es ihn 1994 zum „Rüganer Anzeiger“, bei dem er 20 Jahre lang blieb. Heute arbeitet der 52-Jährige als Mediengestalter beim „Private Palace Hotel & Resort“ in Binz.

Bereits 2003 hatte Lindemann ein Buch mit dem Titel „Das Weiße Schloss am Meer“ herausgegeben, in dem er die Geschichte der Schlossruine Dwasieden am Steilufer nahe Sassnitz erzählt. Für Interessierte veranstaltet Ralf Lindemann dorthin Führungen, deren Termine im Internet unter www.schloss-dwasieden.de zu finden sind. In der Freizeit spielt der Vater von zwei Töchtern Gitarre, textet und komponiert Sagenballaden über seine Heimat Rügen, der er immer treugeblieben ist. „Ich bin froh, auf der Insel sein zu können, weil sie einmalig schön ist“, sagt er.

Von Christa Driest