Göhren

Das Nordperd von Göhren zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen auf der Insel Rügen. Die bewaldete Landzunge liegt mehr als 50 Meter über dem Meeresspiegel und bietet Wanderern traumhafte Ausblicke aus luftiger Höhe. Doch Vorsicht! An manchen Stellen des Hochuferwanderweges reicht der eine oder andere Trampelpfad gefährlich nah an die Steilküste.

Ausgewiesene Wanderwege nicht verlassen

„Es gibt am Nordperd viele Stichwege, die bis an das Kliff reichen. Man sollte deshalb die ausgewiesenen Wanderwege nicht verlassen“, warnt Falko Bindernagel vom Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen. Gerade nach starken und langen Regenfällen sei die Steilküste durchfeuchtet und somit instabil. Kommt dann noch Frost dazu, kann das sich bildende Eis das Gestein sprengen. Auch durch Sturmschäden können zu Küstenabbrüchen führen und Teile des Wanderweges beschädigen. Dann müsse der Pfad entlang des Steilufers verlegt werden. So auch nach dem Unwetter im Juli dieses Jahres, als es zu größeren Abbrüchen und Sperrungen am Nordperd kam.

Witterungseinflüsse setzen auch den Besucherlenk- und Leitsystemen an den Wanderwegen zu, weiß Bindernagel. Der Ranger und seine Kollegen haben in den vergangenen Tagen in vier Bereichen auf dem Hövt Teile der Geländer erneuert, die marode waren. Sie haben auf dem etwa 70 Hektar großen Nordperd alte Waldbereiche mit Traubeneichen-Buchenwäldern und naturnahe Ufer- und Küstenabschnitte gesichert.

100-prozentige Sicherheit gibt es nicht

Doch eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht, weiß Falko Bindernagel. Man setzte zunehmend auf eine der Natur angepasste Begrenzung, die gelegt statt genagelt wird. Dafür werde Baumkronen- und Astmaterial vor Ort als Barriere aufgeschichtet. Sie sei anfänglich zwar aufwendiger, aber soll mittelfristig eine naturnahe Optik und langfristig weniger Arbeits- und Materialaufwand bescheren, so Bindernagel. Mit diesem Konzept habe man im Naturschutzgebiet Goor schon im letzten Jahr begonnen.

Sicherungsmaßnahmen wurden auch in den Zickerschen Bergen vorgenommen, und zwar am Abstieg zum sogenannten Nonnenloch. Damit die Treppe hinab zum Strand nicht von Wasser um- beziehungsweise ausgespült wird, haben die Ranger um den Treppenfuß einen Kasten gebaut und diesen mit Steinen und Sand gefüllt. Weiterhin sind auch Ausbesserungsarbeiten an der Treppenanlage zwischen Lotsenturm und Skaterpark in Thiessow vorgesehen.

Auch der Seeadler jagt hier

Übrigens: In der kalten Jahreszeit sind die Küstenbereiche des Nordperds in Göhren reich an überwinternden Wasservögeln. „Hier kann man Mittelsäger, Schellenten, Samtenten, Eisenten, Trauerenten oder Haubentaucher gut beobachten. Auch der Seeadler jagt hier“, weiß Stefan Woidig von der Biosphärenreservatverwaltung. „Und mit viel Glück und einem guten Fernglas kann man sogar die seltenen Basstölpel weit draußen auf der Ostsee bei ihrer Jagd nach Meeresfischen beobachten.“

Daneben können Wanderer auch einige geologische und kulturhistorische Entdeckungen machen. Wie den sagenumwobenen Buskam, der an der Nordküste etwa 300 Meter vom Ufer entfernt im Wasser liegt. Der rund 1800 Tonnen schwere Stein ist der größte Findling vor der deutschen Ostseeküste. Aber auch der Sturmsignalmast und die Reste der Schwedenbrücke, der Jahn-Stein und das Drachenhaus erzählen aus der Historie des Landstrichs. Auch wenn der eigentliche Hövt-Rundkurs mit seinen rund fünf Kilometern nicht besonders lang ist, so können sich Besucher doch stundenlang hier aufhalten.

Von Gerit Herold