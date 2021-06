Lauterbach

Ein ungewöhnliches Bild in Lauterbach am Montag, das so manchen Einheimischen oder Urlauber zum Hafen lockte. Ein großer Kran stand in den Morgenstunden bereit, um das Ranzower Leuchtfeuer von einem Schiff zu entladen und es an seinem künftigen Bestimmungsort am Fuß des Hafens zu heben. Von der Pier am Hafenvorplatz wird es künftig den Schiffen den Weg nach Lauterbach zeigen.

Die umherstehenden Menschen zückten ihre Handys und Fotoapparate, um das Treiben am Hafen bildlich festzuhalten. Langsam bewegte sich das Leuchtfeuer vom Schiff und stieg Minute um Minute in die Höhe. Bis zu dem eingerüsteten Sockel, auf dem Arbeiter warteten, um diese beiden Elemente miteinander zu verschrauben. Knapp 15 Minuten hatte der aufwendige Einsatz in luftiger Höhe gedauert. Jetzt ist das Leuchtfeuer das neue Wahrzeichen von Lauterbach.

Reichweite bis 14 Seemeilen

Die ersten Gäste posierten bereits vor diesem Bauwerk. „Lange hatte es gedauert, bis der Turm endlich den Weg zu uns gefunden hatte“, so Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos), die den Moment ebenfalls mit ihrer Kamera dokumentierte. Denn schon im Jahr 2017 hatten die Stadtvertreter dazu einen Beschluss gefasst. „Jetzt ist er da und es ist das i-Tüpfelchen des Hafenausbaus“, sagt sie. Der Hafen wurde in der vergangenen Woche feierlich nach weniger als zwei Jahren Bautätigkeit eingeweiht.

Der schmale Turm, der sieben Meter hoch ist und einen Durchmesser von 2,60 Meter hat, fällt mit seinem kupfernen spitzen Dach und der roten Galerie auf. Lange Zeit stand er im Nationalpark Jasmund nahe der Ortschaft Ranzow. Bei seiner ehemaligen Feuerhöhe von 55 Metern betrug die Reichweite des Blitzfeuers 14 Seemeilen.

In Stralsund restauriert

Das Bauwerk aus dem Jahr 1904 leuchtete bis 1999. Da es immer schwieriger wurde, es zu unterhalten und aufgrund der schlechten Zugänglichkeit, wurde entschieden, das Feuer zu löschen. 2002 wurde es durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund abgebaut, um Vandalismusschäden vorzubeugen.

Die einzelnen Teile wurden auf der Insel Dänholm zwischengelagert, 2003 renoviert und ein Jahr später auf dem Flächendenkmal Arkona am Kap Arkona gezeigt. Im vergangenen Jahr wurde der kleine Leuchtturm vom Flächendenkmal Arkona weggeholt und stand zwischenzeitlich auf dem Hof des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee in Stralsund, das das Leuchtfeuer besitzt und es für den Lauterbacher Hafen zur Verfügung stellt. Am Wochenende wurde es von der Hansestadt nach Lauterbach gebracht.

Von Mathias Otto