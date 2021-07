Klementelvitz

Auf den Gleisanlagen bei Klementelvitz kam es am Sonnabend zu einem Zusammenstoß eines Regionalexpress mit einer Herde Schafe. Die Tiere waren bereits am späten Sonnabendabend von einem Zug erfasst worden. Die Notfallleitstelle der Bahn hatte die Bundespolizei über den Unfall informiert. Nach Angabe der Bundespolizei verlief die Suche in schwer zugänglichem Gelände zunächst ohne Ergebnis.

Mit Anbruch des neuen Tages wurde die Bundespolizei erneut von der Bahn informiert, dass dort noch „Schafe im Gleisbett“ stehen, wie ein Pressesprecher der Bundespolizei mitteilte. Daraufhin stellten die Angehörigen der Bundespolizeiinspektion Stralsund dann doch sechs verendete und drei schwer verletzte Tiere in Höhe Sagard fest. Diese mussten von den Beamten erschossen werden. Mit Unterstützung der Feuerwehren Saßnitz und Sagard konnten die toten Schafe geborgen werden. Nach Angaben des Pressesprechers der Bundespolizei konnte zumindest ein Schaf eingefangen werden.

Gegen den Halter der Schafsherde wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Durch die polizeilichen Maßnahmen kam es aufgrund der Streckensperrung zu vier Zugausfällen und insgesamt 99 Minuten Verspätung.

Von oz