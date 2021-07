Ein Regionalexpress ist in eine Schafherde auf Rügen gefahren. Die verendeten und verletzten Tiere wurden erst am folgenden Morgen entdeckt. Die Bundespolizei musste sie erschießen. Es kam zu Zugverspätungen bei vier Zügen. Gegen den Halter wird wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt.