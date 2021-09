Mukran

Die Corona-Krise hat die Kreuzfahrtbranche tüchtig durcheinandergewirbelt. Bei vielen Passagieren stehen nicht mehr die Riesendampfer hoch im Kurs, sondern kleinere Schiffe, auf denen man individueller reist, sagt Yana Grundke. Sie kümmert sich in den Häfen Sassnitz und Mukran um das Kreuzfahrtgeschäft.

Angesichts dieser Entwicklung in dem Tourismuszweig rechnet sie damit, dass gerade der kleine Sassnitzer Stadthafen künftig öfter von Kreuzfahrtschiffen angelaufen werde. Allerdings mangelt es in der Region derzeit noch an Reiseführern mit Fremdsprachenkenntnissen.

Ausgerechnet jetzt, da der Kreuzfahrttourismus vielerorts in Verruf gerät, kümmern Sie sich intensiv um dieses Geschäftsfeld. Ist das nicht ein bisschen anachronistisch?

Yana Grundke: Nein, ganz im Gegenteil. Wir reden hier nicht von Zuständen wie in Venedig oder Dubrovnik, wo täglich Tausende Kreuzfahrtpassagiere die Städte überschwemmen. Das ist bei uns doch eher übersichtlich. Wir hatten vor zirka 15 Jahren die ersten Anläufe von Kreuzfahrtschiffen. Zu Hochzeiten waren es bis zu 20 pro Jahr. Das sind also völlig andere Größenordnungen. Unser Ziel ist es auch nicht, mit großen Schiffen Menschenmassen nach Rügen zu bringen. Auch wenn dafür Platz im Hafen wäre: Das verkraftet die Insel überhaupt nicht.

Kleinere Schiffe liegen im Trend

Trotzdem werben Sie um die Kreuzfahrtgäste. Warum?

Weil ich denke, dass das ein Geschäftsfeld ist, das wir bislang zu sehr vernachlässigt haben, wo uns möglicherweise etwas entgeht. Ich bin sicher, speziell der Stadthafen in Sassnitz hat da einiges Potenzial und könnte für die Kreuzfahrtreedereien zu einem interessanten Etappenziel werden.

Wie kommen Sie zu der Einschätzung?

Wir bemühen uns seit 2018 verstärkt darum, Kontakte zu den Reiseveranstaltern zu knüpfen. Dadurch wissen wir, was bei den Gästen gut ankommt und wohin der Trend geht. Man möchte beispielsweise individueller reisen. Das bedeutet zum einen, dass viele Gäste lieber auf kleineren Schiffen fahren, auf denen nicht so viele Menschen sind. Die Corona-Krise hat diese Tendenz sicher noch verstärkt. Deshalb werden künftig verstärkt kleine und mittelgroße Kreuzfahrtschiffe unterwegs sein.

Den Stadthafen können Schiffe mit einem Tiefgang bis zu sieben Metern und einer Länge von bis zu 200 Metern anlaufen. Er hat ein ganz anderes Flair als der Hafen in Mukran, wo Industrie und Fährverkehr zu Hause sind. In Sassnitz sind die Gäste unmittelbar in der Stadt und an der einmaligen Kreideküste, die sie beim Landgang auf eigene Faust erkunden können.

Zum anderen wollen die Besucher auch in der knappen Zeit möglichst viel über die Region erfahren und unverwechselbare Eindrücke gewinnen, wollen Fisch verkosten, der hier gefangen und/oder zubereitet wurde, in einer Brauerei zum Beispiel regionale Spezialitäten verkosten, kurz gesagt: nachhaltig reisen. Dann sind sie auch gern bereit, Geld in der Region auszugeben. Dafür braucht man aber gute Gastgeber und eine Willkommenskultur.

Shantychor zur Begrüßung

Den Begriff kennen viele nur in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Was hat das mit den Kreuzfahrern zu tun?

Die Gäste wollen das Gefühl haben, dass sie hier willkommen sind, dass man sich um sie kümmert. Die Kollegen aus dem dänischen Fredericia machen das nach meiner Einschätzung sehr gut. Sie haben in ihrer Stadt vielleicht nicht allzu viele Sehenswürdigkeiten zu bieten, organisieren aber zu fast jeder Ankunft eines Kreuzfahrtschiffes ein kleines Fest. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch, dass Kreuzfahrtpassagiere bei uns in Mukran eine Zeit lang durch den Shantychor begrüßt wurden.

Aber deswegen steuert doch kein Kreuzfahrtkapitän einen Ort an …

Nein, deswegen allein nicht. Man muss schon etwas zu bieten haben. Bei uns interessiert sich die Mehrzahl der Gäste für das Welterbe auf Rügen und in Stralsund. Die Hansestadt können die großen Schiffe nicht direkt anlaufen. Deshalb machen sie hier fest und die Veranstalter organisieren Ausflüge. Die Gäste sind sehr wissbegierig. Allerdings haben die Veranstalter in fast allen kleinen Häfen an der Ostsee seit Jahren Probleme, geeignete Reiseführer zu finden.

Anmeldungen ab sofort möglich „Johanna“ Cruise Guide Trainingsprogramm 2021/22 heißt das EU-Projekt zur Ausbildung von Fremdenführern für Kreuzfahrttouristen. Der Kurs beginnt im Oktober in Stralsund. Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer Englisch sprechen. Ausbildungsinhalte sind neben Sach- und Fachwissen auch die Besonderheiten von Bustour und Rundgang, Recht und Steuern sowie Methodik und Didaktik. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter https://johannaprojekt.wixsite.com/cruiseguide

Warum gerade die Kreuzfahrtbranche? Veranstaltern von Busreisen gelingt das doch auch.

Das ist etwas anderes. Kreuzfahrtpassagiere, die bei uns an Land gehen, sind meistenteils Ausländer. Die Deutschen wollen keine deutschen Reiseziele besuchen. Die meisten deutschsprachigen Kreuzfahrten in der Ostsee konzentrieren sich deshalb auch auf Skandinavien, Finnland, Russland, das Baltikum und Polen. Auf den Kreuzfahrtschiffen, die unsere Häfen ansteuern, sind vorwiegend US-Amerikaner und Engländer, zum Teil auch Skandinavier. Kaum jemand von denen spricht oder versteht Deutsch. Doch fremdsprachige Reiseführer sind Mangelware, bei uns wie in vielen anderen kleinen Häfen auch. Deshalb haben wir gemeinsam mit der Hochschule Stralsund und der Rostocker Agentur Vip-Hansetouring über ein EU-Projekt ein Trainingsprogramm für Kreuzfahrt-Guides entwickelt.

Also einen Sprachkurs?

Die Vermittlung von Sprachwissen steht dabei überhaupt nicht auf dem Plan. Wir erwarten, dass die Teilnehmer über gute Englischkenntnisse verfügen. Es geht mehr um Fachwissen, zum Beispiel um das Bildungs- und das politische System der Bundesrepublik, um die Geschichte der DDR und die Reibungspunkte zwischen Ost- und Westdeutschen, um die Geographie der Region, Mundart, Wetter, Klima, Sitten und Gebräuche, um Backsteingotik und die Entwicklung des Bäderwesens. Sie müssen sich vorstellen, da kommt jemand, für den das alles völlig fremd ist. Der möchte detaillierte Erklärungen haben.

Werden die Fremdenführer denn auch auf die Gäste „vorbereitet“?

Natürlich. Die Dozenten erklären ihnen, mit welchen Erwartungen die Besucher hier ankommen, wie eine Tour überhaupt abläuft, was es beim Umgang mit anderen Kulturen zu beachten gibt. Und die Guides lernen, wie man das Wissen über die Region präsentiert, also Umgang mit Gruppen, Körpersprache und Rhetorik, letztlich wie man die Geschichte spannend und unterhaltsam erzählt.

Für wen könnte das Angebot Ihrer Meinung nach interessant sein?

Man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Arbeit als Fremdenführer in der Kreuzfahrtbranche weder auf Rügen noch in Stralsund ein Haupterwerb sein kann. Für Studenten oder Senioren aber, die sich etwas dazuverdienen wollen und flexibel einsetzbar sind, könnte das eine willkommene Gelegenheit sein. Wichtig ist, dass die Reiseführer aus der Region kommen. Das können nur Leute von hier machen.

Von Maik Trettin