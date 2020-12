Altenkirchen

Draußen herumtoben wie die gleichaltrigen Kinder kann Kiara Bartscht aus Altenkirchen (Insel Rügen) nicht. Die Sechsjährige hat seit ihrer Geburt eine heimtückische Krankheit. Sie sitzt im Rollstuhl, kann nicht sprechen und muss gefüttert werden.

Und dennoch ist sie ein lebensfrohes Kind, wie ihre Mutter Melanie (34) sagt. Zu den schönsten Momenten gehören die wöchentlichen Ausflüge zum Reiterhof Viervitz. Hier sind viele kleine und große Sorgen für einen Moment vergessen. Kiara macht viele Fortschritte.

Sie leidet seit ihrer Geburt an dem seltenen Gendefekt „GNB1“, der erst vor einigen Jahren erforscht wurde. Wie ihre Mutter erfahren hat, sind nur 90 bis 100 Kinder weltweit von dieser Krankheit betroffen, in Deutschland seien es fünf Fälle. „Der Gendefekt hatte sich in der Schwangerschaft entwickelt. Im Laufe des ersten Lebensjahres haben sich die Entwicklungsstörungen gezeigt“, sagt Melanie Bartscht.

2017 wurde in der Berliner Charité der Gendefekt erkannt. „Neben der Entwicklungsverzögerung haben sich außerdem noch Epilepsie, Autismus und ADS bemerkbar gemacht. Kiara ist mit ihren sechs Jahren auf dem Stand einer Zweijährigen“, sagt die Mutter.

Kiara konnte lange Zeit nicht aufrecht sitzen

Seit ihrem dritten Lebensjahr ist das Mädchen regelmäßig Gast auf dem Reiterhof in Viervitz, wenn das therapeutische Reiten ansteht. Der Verein „KinderLachen009 Rügen“ wurde auf das Schicksal von Kiara aufmerksam. „Leider werden die Kosten für diese Therapie von den Krankenkassen nur selten übernommen, sodass die Familie die wöchentlichen Einheiten von jeweils 30 Minuten selber finanzieren muss“, teilt der Verein auf seiner Internetseite mit. Deren Mitglieder boten Hilfe an und finanzierten seit dem Jahr 2018 viele Reitstunden.

Hier können Sie spenden Mit der diesjährigen Weihnachtsaktion „ Helfen bringt Freude“ wollen wir den gemeinnützigen Verein „KinderLachen009 Rügen“ dabei unterstützen, Spezialtherapien für schwer erkrankte Kinder auf der Insel Rügen zu ermöglichen. Dazu gehören Schwimm- und Reittherapien. Außerdem ist ein großes Kinderfest im kommenden Jahr geplant. Neben der Möglichkeit, Ihre Spende persönlich in der Redaktion der OZ, Markt 25, in Bergen, zu hinterlegen, können Sie auch direkt auf das Spendenkonto überweisen. Kontoinhaber: Verein KinderLachen009 Rügen IBAN: DE09 1505 0500 0112 2487 99 BIC: NOLADE21GRW Spendenzweck: OZ-Weihnachtsaktion 2020

Kiara drücke viel mit Mimik aus, wie sie sich fühlt. Ein breites Grinsen habe sie jedes Mal, wenn ihre Mutter mit dem Auto zum Reiterhof abbiegt. Und hier machten sich die ersten Erfolge mit der Zeit bemerkbar. „Kiara hatte lange Zeit eine Rumpf-Instabilität. Das heißt, sie konnte nicht selbstständig sitzen. Durch das Reiten ist das wahnsinnig besser geworden, sodass sie jetzt selber sitzen kann“, freut sich die Mutter.

Sie ist bei den Therapiestunden immer dabei, mal unterstützend neben dem Pferd, mal am Rand als Zuschauer. „Dann stehe ich da und genieße es einfach, wenn ich sehe, wie gut es Kiara dabei geht.“ Positiver Nebeneffekt: Durch die Nähe zu den Pferden hat sie Ängste gegenüber Tieren abbauen können, vor allem, wenn sie jetzt Hunden begegnet.

Sie kann Gleichgewicht besser kontrollieren

Wenn sie auf dem Rücken des Therapiepferdes sitzt, muss sie mal einen Ball festhalten und freihändig reiten, mal muss sie abwechselnd mit ihren Händen nach einem Ring greifen. „Sie macht auch Drehübungen auf dem Pferd, sodass sie mal rückwärts reitet. Durch diese unterschiedlichen Übungen hat sie gelernt, ihr Gleichgewicht besser zu kontrollieren“, sagt Melanie Bartscht und berichtet von ersten Gehbewegungen, die Kiara seitdem macht. Alles mit sehr viel Unterstützung, aber der Fortschritt sei erkennbar.

Die sechsjährige Kiara, hier mit Mama Melanie Bartscht, kam mit dem äußerst seltenen Gendefekt GNB1 zur Welt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Melanie Bartscht freut sich, dass Kiara seit diesem Jahr ein Schulkind ist. Sie befindet sich seit August in der ersten Lerngruppe im Pädagogischen Zentrum für Kinder und Jugendliche in Putbus. Ihre Mutter bemerkt auch durch diese Veränderung viele Fortschritte. „Mein Mädchen wird immer selbstständiger, seitdem sie weiß, dass sie ein Schulkind ist.“

„Das sind die Sonnenschein-Seiten“

Sie selbst habe sich schnell mit dem großen Schicksalsschlag nach der Geburt von Kiara zurechtgefunden. Nachdem für sie für einen Moment die Welt zusammengebrochen sei, habe sie gleich Kontakt zu Eltern mit ähnlichen Erlebnissen gesucht und sich mit ihnen ausgetauscht. Sie gehe offen mit dieser Krankheit um, um auch anderen Eltern Mut zu machen.

„Es gibt auch mal schlechte Tage, etwa wenn sie schlecht schläft. Dann ist die Stimmung ein bisschen gereizt. Aber es gibt dann auch ganz viele schöne Tage. Besonders, wenn man sieht, wie glücklich Kiara ist und gut sie sich entwickelt. Das sind die Sonnenschein-Seiten“, sagt sie.

