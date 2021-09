Rügen: Rekordversuch im Wassertreten gescheitert

Göhren

Dass dem Rekordversuch der Göhrener auch im zweiten Versuch kein Erfolg beschieden war, trübte die Stimmung unter den Teilnehmern kaum. Bei freundlichsten Sonnenschein hatten sich immerhin 1010 „Kneipper“ am Sonntag teilweise spontan überzeugen lassen, die Hosenbeine hochzukrempeln, um den Rekord auf die Insel Rügen zu holen. Den „Weltrekord“ in der Disziplin Massen-Wassertreten hält seit zehn Jahren mit 1416 Teilnehmern die Nachbarinsel Usedom. Göhren beansprucht für sich bisher den Superlativ, „einziges Seebad Deutschlands zu sein dass gleichzeitig Kneipp-Kurort ist“.

Vor dem Wassertreten war Aufwärmen angesagt. Quelle: Uwe Driest

Da hätte es sich natürlich gut gemacht, wenn sich das Ostseebad in dem Jahr, in sich der Geburtstag von Sebastian Kneipp zum 200. Mal jährt, mit einem weiteren Titel hätte schmücken können. Um den Inselnachbarn der Rekord zu stibitzen, hätten sich 1500 Einheimische und Gäste finden sollen, die mit einem T-Shirt mit dem Aufdruck „Vital mit Kneipp“ bekleidet, die wenigen Schritte in die Ostsee hätten wagen wollen.

Ein Hauch von Wahlkampf beim Rekordversuch

Ab zwölf Uhr konnten sich die Freiluft-Sportler an sechs Strandabgängen des Nordstrands anmelden und die Shirts in Empfang nehmen. „Auf ins kühle Nass! Alle sind aufgerufen bei unserem Rekordversuch im Wassertreten am Göhrener Nordstrand mitzumachen“, ermunterte Moderator Holly Bierfreund. Dem Aufruf folgten auch Ramona Jahn mit ihrem Sohn Noah (8) und Freundin Marie. „Wenn genug Göhrener mitmachen, sind wir guter Dinge, den Titel nach Göhren holen zu können“, glaubt Ramona Jahn da noch. Auch für Radsportler Franko Adam, im anderen Leben für das Biosphärenamt tätig, ist es Ehrensache, die Göhrener zu unterstützen. Am Anmeldestand von Sandy Haack kommt niemand ohne T-Shirt vorbei. Sie beordert jeden Zweifler umgehend zu sich. Auch Familie Juhre aus Berlin wird von der toughen Feuerwehrfrau charmant überrumpelt.

Nicole Beu vom Lauterbacher Fitnessstudio „FullBody Concepts“ leitete die Aufwärmübungen an. Quelle: Uwe Driest

Bevor es ins Wasser geht, können sich alle Teilnehmer unter Anleitung von Nicole Beu vom Lauterbacher Fitnessstudio „FullBody Concepts“ unter Anleitung beim Workpout aufwärmen. Dann finden sich Kurdirektor Jörn Fenske, Bürgermeister Torsten Döring (SPD) und Tourismusminister Harry Glawe (CDU) auf der Bühne ein. Der ist Schirmherr, überbringt – immerhin ist Wahlkampf – einen Scheck über 40.000 Euro und lässt die Gelegenheit auch nicht verstreichen, nebenbei die Kandidatin seiner Partei für den Landtag „vorzustellen“.

Dann folgt eine kurze Unterweisung in das Kneipp-Verfahren. „Wir gehen alle geschlossen ins Wasser. Höchstens bis ans Knie. Dann gehen Sie im Storchengang auf und ab. Nach drei bis fünf Minuten dürfen Sie das Wasser wieder verlassen. Sie brauchen kein Handtuch. Streifen Sie die Beine nur ab, ziehen sie sich an und Sie werden merken, dass die Beine herrlich warm sind.“

Die Deutsche Bernsteinkönigin Jennyfer Boortz führte ihr Gefolge ins Wasser. Quelle: Uwe Driest

Mit dem Startschuss um 13 Uhr begeben sich die tausend Teilnehmer angeführt von der Deutschen Bernsteinkönigin Jennyfer Boortz an die Wasserkante und in das Nass. Da hatte sich aber bereits herumgesprochen, dass die Teilnehmerzahl nicht ausreichte. Dennoch hielt sich die Enttäuschung in Grenzen. Petra Westphal vom SV Göhren hatte bei dem schönen Wetter an den Erfolg geglaubt. „Ich dachte, wir schaffen das, aber dann wird es eben beim nächsten Mal was.“ Dann will Gemeindevertreterin Nadine Förster (Bürger für Göhren) mit Megaphon und „Trara“ durch die Hauptstraße zu fahren, um Menschen zu gewinnen.

Thüringer Kneipp-Veteran kommt zu spät

„Wir sind eben alles Ehrenamtler“, lautet der Erklärungsversuch von Torsten Döring. Der Bürgermeister hatte der Feuerwehr zugesagt, für jeden Teilnehmer des Rekordversuchs einen Euro für den dringend benötigten Feuerwehrwagen in die Kasse zu geben. „Die Vorbereitungszeit war zu kurz“, sagt Berit Waschow von der Kurverwaltung: „Wir hatten den Versuch eigentlich für Juni geplant und dann zu spät wieder aus der Schublade gezogen.“ Kurdirektor Jörn Fenske focht der gescheiterte Versuch nicht an. „Die Leute fanden das Event trotzdem toll, schließlich ist der Weg das Ziel.“ Der Versuch werde aber nicht gleich im kommenden Frühjahr wiederholt.

Als um 13 Uhr der Startschuss erfolgte, stand bereits fest, dass es für den Rekord nicht reichen würde. Quelle: Uwe Driest

So war am Ende des Tages eigentlich nur Familie Prager aus dem thüringischen Münchenbernsdorf enttäuscht. Die hatte ihr Göhrener Urlaubsziel unmittelbar nach Ende des Versuchs erreicht. „Das ist schade, wir hätten auf jeden Fall mitgemacht“, sagt Mathias Prager. „Ich bin nämlich Migräne-Patient und praktiziere deswegen täglich meine Kneipp-Übungen“. Sportlich betätigen kann er sich gleichwohl noch. Unter dem Motto „Gesundes Leben und innere Balance“ laufen die Gesundheitstage Göhren nun noch bis zum 19. September. Auf dem Programm stehen Yoga und Pilates am Strand, autogenes Training, Radtouren und Barfußwanderung und Vieles mehr.

Von Uwe Driest