Garz

Mit diesem Ausgang seines Verfahrens, an dessen Ende es wider Erwarten doch noch zur Kasse gebeten wurde, hatte das Rentnerpaar vom Niederrhein nicht gerechnet. Weil Peter und Lydia Schultz während des ersten Lockdown im vergangenen Jahr ihre Zweitwohnung in Zudar bei Garz trotz Aufforderung nicht verlassen hatten, wurden sie am Dienstag vor dem Stralsunder Amtsgericht zur Zahlung des daraufhin ergangenen Bußgeldbescheids verpflichtet. Dass es dabei am Ende nicht um den zunächst in Rede stehenden Betrag von bis zu 25 000 Euro und auch nicht um die später auf 2000 Euro reduzierte Summe, sondern letztlich „nur“ noch um 60 Euro pro Person ging, tröstete die Eheleute kaum.

Sie hätten noch vor Inkrafttreten des Lockdown Mitte März vergangenen Jahres ihre Zweitwohnung bei Garz aufgesucht, um ihr Haus im heimischen Kerken seniorengerecht ausbauen zu lassen, so die Darstellung des Ehepaars, die es mit Fotos belegen konnte. Den Zeitraum hätten sie gewählt, um den Aufenthalt mit einem Besuch der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zu verbinden, so die pensionierten Musiker. Obwohl die Konzerte gemäß Landesverordnung schließlich ausfallen mussten, hätten sie wegen der Bauarbeiten die Heimfahrt nicht antreten können.

Abreise ultimativ binnen 24 Stunden

Offenbar infolge der Anzeige durch einen Nachbarn seien sie von Polizisten aufgesucht worden. „Als wir den Beamten die Umstände unseres Aufenthaltes erklärten, wurden wir ans Gesundheits- und Ordnungsamt verwiesen“, so Peter Schultz. Dort aber habe sich ein Verwaltungsmitarbeiter für ihre Rechtfertigungen nicht interessiert und „ultimativ die Abreise binnen 24 Stunden verlangt“.

„Was sollten wir also tun, in ein Hotel konnten wir in jener Zeit ja nicht wechseln und auch Übernachtungen bei Verwandten waren untersagt“, so Lydia Schultz. Sie hätten daher beschlossen, zunächst abzuwarten. Weil sie sich aber trotz Verbots in Zudar aufgehalten haben, war ihnen Anfang April der Bußgeldbescheid zugestellt worden, gegen den sie umgehend Widerspruch einlegten. „Als die Bauarbeiter in der zweiten Aprilwoche anriefen und das Ende der Arbeiten mitteilten, sind wir sofort abgereist“, so Peter Schultz.

Richter recherchierte während der Verhandlung

Die Erklärungen des Ehepaars reichten dem Gericht nicht aus. Die Abreise wäre unvermeidlich gewesen und die Eheleute hätten sich um eine Bleibe an ihrem Heimatort bemühen müssen, so Richter Nico Schwark. „Was haben Sie unternommen, um zu prüfen, ob Sie dort hätten unterkommen können?“ Dass Lydia Schlutz Absagen von zwei Hotels erhalten habe, erschien ihm wenig glaubhaft. Schwark unterbrach die Sitzung für zehn Minuten, um sich eine im ersten Lockdown gültige Corona-Verordnung des Landes NRW zu organisieren und einen Probeanruf in einem der drei Hotels der rheinländischen 12 000-Seelen-Gemeinde zu tätigen.

Der Gasthof sei in jener Zeit für gewerblich Reisende geöffnet gewesen, habe er dort zur Auskunft bekommen. „Im Falle einer Anfrage wie der Ihren hätte man sich bei den Behörden nach der Möglichkeit einer Unterbringung erkundigt“, so der Richter. „Das haben Sie versäumt und daher ist der Bußgeldbescheid zurecht ergangen. Sie wurden mit der Zahlung von je 60 Euro schon unfassbar milde behandelt.“ Noch am selben Tag habe er den Fall dreier Jugendlicher zu verhandeln, die mit Bußgeldern von 250 Euro belegt worden seien, weil sie gemeinsam ein Bier getrunken hätten.

Erhöhung des Bußgeldes drohte

Möglich wäre auch im vorliegenden Fall eine Buße von bis zu 500 Euro und er würde eine Höhe von 200 Euro festsetzen, wenn er ein Urteil sprechen müsste. „Dem könnten Sie entgehen, indem Sie die Einsprüche zurückziehen“, so der Richter, der gleichwohl Verständnis für die Herausforderungen aufbrachte, „denen jeder von uns in der Pandemie unterliegt, aber wenn Sie der Aufforderung der Polizei nicht folgen, müssen Sie die Konsequenzen dafür tragen“.

Das Ehepaar willigte ein und zog seine Einsprüche zurück. „Ich finde es realitätsfern, was uns in dieser Situation abverlangt wurde“, kommentiert Lydia Schultz dennoch den Ausgang des Verfahrens. Die Eheleute möchten nun bis Mitte August in Garz bleiben, dem Geburtsort von Peter Schultz. Im Landkreis stünden derzeit schätzungsweise weitere 20 bis 30 Bußgeld-Angelegenheiten wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung zur Entscheidung an, meint Sprecher Sascha Ott.

