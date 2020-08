Ein Urlauber ist auf der Insel Rügen in der Steilküste steckengeblieben. Nach Polizeiangaben wollte der Mann seinen Hund retten, der an einem 35 Meter hohen Stück der Steilküste hinab gelaufen sei. Der Urlauber kam aber irgendwann nicht weiter und musste aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Rettungseinsatz an der Steilküste von Lobbe – Mann lief Hund nach und blieb stecken

Rettungseinsatz an der Steilküste von Lobbe – Mann lief Hund nach und blieb stecken

Kostenlos bis 18:39 Uhr Rettungseinsatz an der Steilküste von Lobbe – Mann lief Hund nach und blieb stecken