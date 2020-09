Göhren

Sie sind jung, motiviert und Rettungsschwimmer von ganzem Herzen – und seit Montag auch die stillen Helden von Göhren. Annalena Schaible, Dennis Nickel, Patrick Jungblut, Martin Kotzian und Fabian Downar haben bei zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Einsätzen am Montagnachmittag zwei Menschen vor dem Ertrinken gerettet.

Die beiden Männer waren in der Ostsee vor dem Nordstrand des Ostseebades in Not geraten und hätten es aus eigener Kraft nicht mehr an Land geschafft. Die beiden Urlauber wurden nach ihrer Bergung aus dem Wasser per Hubschrauber und Krankenwagen in die Krankenhäuser in Stralsund und Bergen gebracht. Der Strand musste mehrere Stunden abgesperrt werden, damit insgesamt drei Mal ein Rettungshubschrauber landen konnte.

Anzeige

Morgens gelbe Flagge gehisst

Auch am Tag danach sind die Retter immer noch ganz aufgewühlt, wenn sie von den Ereignissen des Großeinsatzes berichten, der sie fast an ihre Grenzen gebracht hat. „Das habe ich die letzten Jahre nicht erlebt“, sagt Patrick Jungblut. Den Paderborner bringt sonst nichts so schnell aus der Fassung. Er schiebt seit sechs Jahren in Göhren Dienst, ist wie Martin Kotzian und Fabian Downar in der 40 Mitglieder starken DLRG-Ortsgruppe Mönchgut. Seit Sonntag ist der 25-jährige Wachleiter auf dem Hauptturm auf der Göhrener Seebrücke, der zurzeit mit drei Rettungsschwimmern besetzt ist. Auf den beiden anderen Türmen sind jeweils zwei Wasserretter auf Wachstation.

Weitere OZ+ Artikel

Bei dem ersten Einsatz landeten zwei Hubschrauber am Göhrener Strand. Quelle: Patrick Jungblut

Am Montag haben sie schon zu Dienstbeginn um 9 Uhr die gelbe Flagge gehisst. Sie bedeutet: Schwimmen auf eigene Gefahr. Ältere Menschen, Kinder und auch ungeübte Schwimmer sollten auf das Baden verzichten. Um 13.15 Uhr schrillen bei den Wasserrettern die Alarmglocken. Eine Frau rief am Strand um Hilfe und winkte aufgeregt. Offensichtlich kämpfte ihr Mann ungefähr 40 bis 50 Meter weit vom Ufer entfernt in Höhe Strandhaus im Wasser gegen Wellen und Strömung. Dennis Nickel und Annalena Schaible hatten gerade mit dem Kajak Übungsrunden absolviert und waren auf dem Rückweg zum Strand, als sie auf das Unglück aufmerksam wurden. Dennis schwamm sofort in die Richtung des Mannes. Dabei hatte er noch seine Bootsjacke an.

Mann war schon kurzzeitig unter Wasser

„Ich tauchte unter, um sie mir abzustreifen, weil man damit nicht schwimmen kann. Das war gar nicht so einfach. Als ich bei dem Mann in der Brandung ankam, war er panisch, weil er schon kurzzeitig unter Wasser war. Ich habe ihn zwischenzeitlich nicht mehr gesehen“, erinnert sich der 24-Jährige. Als er den 58-jährigen Urlauber an Land schleppt, kommt ihm das wie eine Ewigkeit vor. „Er war schwer, ich kam kaum voran und habe auch Wasser geschluckt.“ Inzwischen waren Patrick Jungblut und Martin Kotzian mit dem Strandbuggy zum Ufer gefahren, um die Erstversorgung des Patienten vorzubereiten und den Mann die letzten zehn Meter durch die Brandung an Land zu ziehen. Mit dabei waren auch Fabian Downar und Annalena Schaible.

„Der Mann war stark unterkühlt und erschöpft“, so Wachleiter Jungblut, der die Leitstelle informiert hatte. Bis der Notarzt von der Rettungswache Baabe sowie der Krankenwagen aus Bergen eintrafen, versorgten die Wasserretter den Patienten mit Sauerstoff und wärmten ihn. Alarmiert wurde auch noch ein Rettungshubschrauber und später noch ein weiterer, der den Urlauber ins Krankenhaus brachte.

Minuten später erneuter Einsatz

Die abgekämpften und nassen Rettungsschwimmer waren noch gar nicht wieder auf ihren Türmen, da ertönte Minuten später um 15.45 Uhr der nächste Hilferuf. Zwei Frauen waren zum DLRG-Turm geeilt, weil ein Mann an etwa gleicher Stelle im Wasser zu ertrinken drohte. Der 79-Jährige hatte durch die starke Seitenströmung offensichtlich nicht mehr die Kraft, an Land zurückzuschwimmen. Annalena sprang mit dem sogenannten Gurtretter in die Fluten, schwamm zu ihm und konnte den Urlauber so an Land bringen. Die letzten Meter half dabei ein Urlauber. Weil das Material noch nicht so schnell aufgefüllt werden konnte, hatte Patrick Jungblut inzwischen den Einsatzbus der DLRG Ortsgruppe Mönchgut geholt, der 200 Meter vom Turm entfernt hinter dem Kurpavillon stand. Und wieder rückten Rettungswagen und ein Hubschrauber an, weswegen der Strand abgesperrt werden musste.

Strandbesucher ignorierten Absperrungen

Dabei hätten sich etliche Strandbesucher als sehr uneinsichtig gezeigt. Einige verließen trotz Aufforderung nicht die Strandkörbe, andere ignorierten die Sperrung des Strandzugangs. Einige Leute wären auch viel zu dicht an die Hubschrauber gekommen, viele hätten mit ihren Handys das Geschehen gefilmt – obwohl die geretteten Personen wegen des FKK-Strandes unbekleidet waren. Daneben habe es auch unschöne Kommentare gegeben, wie: „Ich bin doch kein Hund, dass ich auf dein Kommando höre“ oder „Zieh dich aus, Püppchen!“, als Annalena ins Wasser lief.

„Aber es gab auch andere Strandbesucher, die uns halfen“, so Patrick Jungblut. Zum Beispiel sammelten diese das Kajak und die Bootsjacke ein, die die Retter im Eifer des Einsatzes im Wasser hatten treiben lassen. Und es gab auch etwas Geld für die Kaffeekasse.

Von Gerit Herold