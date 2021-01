Garz

Seit 49-einhalb Jahren ist Bärbel Krakow mit den Wäldern der Insel eng verbunden. Sie ist Revierleiterin im Forstamt Rügen. Aber nur noch wenige Tage, dann folgt ein langer Urlaub und danach die verdiente Rentenzeit. Viel erlebt hat sie in den fast fünf Jahrzehnten, Änderungen der Baumarten, heftige Stürme, aber auch Zeiten, in denen sie mit zig anderen Menschen gemeinsam in Schonungen arbeitete.

Richtig voll war der Wald jedes Jahr, wenn sich der Herbst verabschiedete. „Dann kamen die Mitarbeiter der Landwirtschaft zu uns. In der DDR wurde im Winter niemand nach Hause geschickt. Bei uns gab es genug Arbeit, etwa Holzeinschlag oder Aufforstung. Da alles Landeswald war, konnte man hinten aufhören und vorne wieder anfangen“, sagt sie. Als Revierleiterin hatte sie die Verantwortung für die Aushilfskräfte. Da muss man die Übersicht behalten, so wie den einen Winter, als 30 Frauen einen Wald bei Trent aufgeforstet haben.

„War nicht mein Traumberuf“

„Wir hatten auch Leute dabei, die schon viel Knasterfahrung gesammelt haben. Anfangs war es ein mulmiges Gefühl, aber ich kam mit dieser Situation gut zurecht“, sagt sie. Viel schlimmer fand sie die Büroarbeit, denn für jedes landwirtschaftliche Unternehmen musste sie wöchentlich Meldung darüber abgeben, was die Mitarbeiter geschafft haben.

Obwohl sie dies als Mammutaufgabe angesehen hatte, machte ihr der Job bis zum letzten Jahr Spaß, wie sie sagt. Dabei wollte Bärbel Krakow niemals als Forstmitarbeiter arbeiten. „Das war nicht mein Traumberuf. Mir schwebte die Seefahrt vor oder die Archäologie. Ich wollte viel erleben und die Welt kennenlernen. Zu DDR-Zeiten war dies aber leider nicht möglich“, sagt sie.

Von Berufsberatung zum Bewerbungsgespräch

Sie wuchs in Nienhagen bei Stralsund auf einem Bauernhof auf, musste auch schon früh selbst anpacken und auch mal in den Wald gehen, um Holz zu holen. An einen Job als Revierförsterin dachte sie dabei nicht. Bis sie als Jugendliche mit ihrer Mutter zur Berufsberatung ging. Zwei Möglichkeiten stellte man ihr in Aussicht: Landwirtschaft oder Forst. „Da hatte ich den entscheidenden Satz im Ohr, den mein Vater mir sagte: ,Komm mir bloß nicht damit an, dass du auch in der Landwirtschaft anfängst.’ Also habe ich mich für die Forst entschieden“, sagt Bärbel Krakow.

Von der Berufsberatung musste sie am gleichen Tag zum Bewerbungsgespräch zum Forstamt nach Stralsund. „Dann bin ich abends nach Hause gekommen und hatte meinen ersten unterschriebenen Vertrag in der Tasche. Damals lief das so einfach“, sagte sie.

DDR-Meisterin

Während der Ausbildung entdeckte sie ihre sportliche Seite. Bei den Meisterschaften aller Forstämter wurde sie prompt DDR-Meister. „Ein Langstreckenlauf gehörte dazu, danach musste ich 30 Fragen über Fernsehen und Politik beantworten, dann Entfernungen messen und Holz aufmessen“, sagt sie. Geschickt stellte sie sich auch beim Pflanzen von 100 Bäumen mit der Wiedehopfhaue an. Ihr Ausbilder hatte vorher mit ihr trainiert. „Vermutlich war dieser Erfolg maßgebend, dass ich schon früh zum Studium gehen konnte“, sagt sie.

Nach der Ausbildung und anschließendem Studium landete sie 1976 auf der Insel Rügen. Zuerst ging es nach Gingst und Trent, dann nach Gustow sowie zu ihrer heutigen Funktion als Revierleiterin nach Poseritz. Ein großes Ereignis hat sie heute noch vor ihrem geistigen Auge. An das konkrete Datum kann sie sich nicht mehr erinnern, es muss aber in der Wendezeit gewesen sein, sagte sie. Damals fegte ein großer Sturm über die Insel. „Wir hatten am nächsten Tag Dienstbesprechung. Die anderen Revierförster meldeten Schäden von 20 bis 30 Festmetern. Dann war ich an der Reihe und musste vermelden, dass es auf dem Kanonenberg bis zu 3000 Festmeter sind“, erinnert sich Bärbel Krakow. „So sind die jungen Bestände auf dem Kanonenberg zu erklären.“

In fünf Jahrzehnten hat die heute 65-Jährige vom Fichtensterben bei Pansevitz über den Neubau der Försterei in Poseritz bis hin zu zahlreichen Aufforstungen viel erlebt. Sie wird auch als Rentnerin oft durch die Wälder streifen – auf ein kurzes Gespräch mit ehemaligen Mitarbeitern oder den Kollegen von der Baumschule Güstrow. „Ich werde mir auch eine sinnvolle Beschäftigung suchen, etwa mit Kindern in den Wald gehen und ihnen die Natur erklären oder mich als Reiseführer anbieten, wenn die Kreuzfahrer in Lauterbach anlegen“, sagt sie.

