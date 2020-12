Sellin

Rieco Käske ist der ältere von zwei Söhnen, die gemeinsam im elterlichen Betrieb arbeiten. Die Familie ist seit Generationen Inhaber des Photohauses Knospe in der Selliner Wilhelmstraße. Der gebürtige Rüganer wuchs in Sellin auf und besuchte die Schule in Bergen. Nach dem Abitur ging es für neun Monate zur Bundeswehr, bevor die Ausbildung zum Foto-Medienfachmann begann, die im Juni 2013 abgeschlossen war. Seitdem arbeitet Rieco Käske im Photohaus der Familie und lebt am Arbeitsort.

Das Hobby des 28-Jährigen ist das Computerspielen am PC und der Besuch von Musikfestivals. Er freut sich bereits auf die Zeit, in der coronabedingten Einschränkungen nicht mehr bestehen, um endlich wieder Reisen zu können. Nordvietnam und Las Vegas sind die Ziele, die er ins Auge gefasst hat. Seiner Heimat fühlt Rico Käske sich sehr verbunden. „Die Meisten, die weggehen von der Insel wissen nicht, was sie hier haben – aber Viele kommen auch zurück“, meint er.

Von Christa Driest