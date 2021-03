Woorke

Das Fundstück des Jahres 2020 auf Rügen sorgt für großes Interesse. Seit bekannt ist, dass er mehr als 100 Jahre alt ist, hat er die Neugier vieler Einheimische geweckt. Sie kommen nach Woorke, um sich das alte Gefährt anzuschauen, das jahrzehntelang zwischen Bergen und der Halbinsel Wittow unterwegs war und Menschen sowie Güter transportierte.

Die Strecke existiert nicht mehr, nur noch ein paar Schwellen erinnern an damalige Zeiten, als die Züge auf Rügen noch in alle Richtungen fuhren und viele Orte ansteuerten. Das bringt den neuen Besitzer Christoph Harder auf die Idee, die alte Verbindung zwischen Bergen und Wittow wieder aufleben zu lassen. „Das hätte was. Wir würden damit vielen Leuten eine Freude bereiten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für einen Betreiber kein Minusgeschäft wäre“, sagt er.

Eine Plane schützt den alten Eisenbahnwaggon vor Regen. Er wurde in Woorke auf Paletten gestellt und soll hier restauriert werden. Quelle: Mathias Otto

Zusammen mit den Rüganern Peter Kreienbrink und Detlef Flämig stand er kürzlich vor dem Waggon, ließ die alte Bahnstrecke in Gedanken wieder hochleben und kam auf diese Idee. Dabei wird es auch bleiben. Denn dafür müssten ein komplett neues Schienennetz verlegt und neue Züge sowie Waggons gebaut werden. Ein Projekt, das Millionen verschlingen würde.

Viele Leute bieten Hilfe an

Christoph Harder ist Realist und gibt der Umsetzung seiner Vorstellung nur wenig Hoffnung. Für ihn hat nur eine Sache Priorität: den alten Eisenbahnwaggon vor seinem Haus wieder herzurichten und der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Für ihn war es der Fund des Jahres, als er im vergangenen Jahr zufällig auf einen ehemaligen Viehwagen in einem Garten in Veikvitz auf der Insel Rügen stieß. Viele Jahrzehnte hatte er dort gestanden und war Lagerort für die Ernte. Der Besitzer schenkte Harder den Waggon.

Viele Leute von der Insel haben Unterstützung zugesagt, wollen anpacken, wenn der Umbau in die heiße Phase geht. „Für Handlangerarbeiten bieten wir uns gerne an“, sagt Detlef Flämig und lacht dabei. „Spaß beiseite, ich bin froh, dass ich Rat von Fachleuten bekomme. Denn schließlich wissen sie besser, wie der Wagen mal ausgesehen hat und was bei der Restauration zu beachten ist“, so Christoph Harder. Die beiden Männer sind nämlich Mitglied im Förderverein zur Erhaltung der Rügenschen Kleinbahnen, an diesem Projekt aber als Privatleute interessiert.

Einziger Wagen mit zwei Endbühnen

Nachdem beim Heben des Waggons die Wagennummer zum Vorschein kam und somit das Baujahr, waren alle Beteiligten verblüfft. Denn er stammt nicht wie angenommen aus den 1950er-Jahren, sondern wurde 1911 hergestellt. Die zugehörige Wagennummer lautet 97-42-35. Nach seinen Recherchen bestätigt Detlef Flämig, dass er auf der Nordstrecke Bergen–Altenkirchen zum Einsatz kam. Eine Besonderheit: „Dies ist noch der einzig erhaltene Wagen, der zwei Endbühnen besessen hat“, sagt er.

Vorsichtig hob der Radladerfahrer den Waggon an und legte ihn auf der Sattelzugmaschine ab. Quelle: Ralf Lindemann

Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Nach der Außerbetriebnahme wurden sie vermutlich abmontiert. Die nächsten Wochen möchte Christoph Harder deshalb die Zeit mit Freiwilligen verbringen, um den Wagen wieder in seine Ursprungsform zu bringen. Er zählt auf: „Wir haben ihn grob entkernt. Jetzt folgt eine Bestandsaufnahme. Die ganzen Trennwände müssen raus, die sind faul. Das Dach ist hinüber. Das Fahrgestell wurde gereinigt.“ Auch ein Tischler von der Insel kam nach Woorke, um den Wagen zu begutachten.

Crowdfunding-Projekt

Christoph Harder ist froh, viele Fachleute um sich zu haben. Die ehrenamtliche Hilfe allein reicht aber nicht, um das Projekt zu Ende zu führen. Es fehlt Geld, um etwa das Holz zu kaufen, das für Dach und Wände benötigt wird. Hier kam er auf die Idee, sich bei der Sparkasse Vorpommer-Rügen zu melden, um bei der Crowd­funding-Plattform „99 Funken“ mitzumachen.

Ralf Lindemann und Christoph Harder begutachten den alten Waggon in einem Vorgarten in Veikvitz. Quelle: Mathias Otto

Mit seiner Idee überzeugte er die Verantwortlichen, seit Montag ist der Waggon auf der Internetseite www.99funken.de abgebildet. Das Fundingziel beträgt 4500 Euro, 500 Euro wurden bereits gespendet. Wer etwa 250 Euro übrig hat, bekommt dafür als Gegenleistung eine Spritztour mit einem VW-Kübelwagen, für 500 Euro wartet ein Grillabend in Woorke auf den Spender. Auch Sponsorenwerbung, ein Glas Woorker Marmelade oder ein Glas Bier in ländlicher Atmosphäre stehen zur Auswahl. Das Crowdfunding-Projekt endet am 1. Mai.

Von Mathias Otto