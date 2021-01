Insel Rügen

Jan Obermann ist gebürtiger Rüganer, der in Binz aufwuchs. „Wir wohnten direkt an der Strandpromenade und wenn unsere Mutter aus dem Fenster sah, konnte sie uns am Strand spielen sehen“, erinnert er sich. Zur Ausbildung als Steinmetz ging der heute 46-Jährige nach Hamburg. Im Jahr 2000 lernte er in Stralsund seine heutige Frau kennen und da das Paar eine Familie gründen wollte, zog man 2004 nach Bergen auf Rügen. „Unsere Kinder sollten nicht in der Großstadt aufwachsen, sondern die gleiche Freiheit erleben, die ich in der Jugend hatte“, verrät er.

Jan Obermann fand Arbeit als Dachdecker und die Sprösslinge sind mittlerweile 15 und zwölf Jahre alt. Wenn sie flügge sind, will der Insulaner sein altes Hobby, die Leichtathletik, wieder aufnehmen und trainiert bereits für den nächsten Rügenbrückenlauf. Zurückgekommen zu sein, hat er nicht bereut. „Meine Mutter und meine zwei Schwestern leben hier – wir sind wieder eine große Familie“, sagt er.

