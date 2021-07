Putbus

Mit einem torreichen Freundschaftsspiel zwischen aktiven und ehemaligen Fußballern des SV Putbus wurde der neue Sportplatz in der Rosenstadt nach knapp zwei Jahren Bauzeit feierlich eingeweiht. Das 4:4-Endergebnis war aber nur eine Randnotiz an dem besonderen Tag für den kleinen Sportverein. „Liebe Sportler, ein langgehegter Traum ist endlich Wirklichkeit geworden“, sagte Bürgermeisterin Beatrix Wilke.

Der SV Putbus eröffnete feierlich seinen komplett neu gestalteten Fußballplatz. Quelle: Bernd Tesch

75 Gäste, darunter auch die Bundestagabgeordnete Kerstin Kassner (Die Linke) und Bürgervorsteher Jörg Riemer (CDU), sowie weitere Stadtvertreter kamen trotz des anhaltenden Nieselregens zur Einweihungsfeier der Sportstätte am Rande des Schlossparks. Der neue grüne Rasen soll in Zukunft auch dafür sorgen, dass der SV Putbus wieder Zuwachs bekommt und langfristig mit seinen Fußballern im Nachwuchs- und Seniorenbereich wieder am Spielbetrieb teilnehmen kann. „Auf diesem tollen Platz werden wir noch viele schöne Spiele erleben und bestimmt bald wieder mehr Zulauf bekommen“, sagte der Vereinsvorsitzende Andreas Lenz optimistisch.

Laufbahn ist geplant

Der Umbau der etwas in die Jahre gekommenen Sportstätte zu einer modernen und sicheren Anlage war aufwendig. So wurde nicht nur das Spielfeld angehoben, sondern auch mit einer Be- und Entwässerungsanlage ausgestattet. Damit sollen die Zeiten, in denen Teile des Feldes nach Regen nicht zu bespielen waren, endgültig der Vergangenheit angehören.

In ihrer Festrede stellte Bürgermeisterin Beatrix Wilke in Aussicht, dass auch das Umfeld des Platzes noch weiter ausgebaut werden soll. So ist geplant, dass um den Platz eine Laufbahn gebaut wird und das Feld eine Flutlichtanlage bekommt. Außerdem soll auf dem Gelände eine Skaterbahn entstehen.

Bank erinnert an verstorbenen Funktionär

Einen besonderen Blickpunkt bildet schon jetzt eine Holzbank, die aus einer schiefen Kiefer entstanden ist, die den Baumaßnahmen weichen musste. „Dies sorgte für Bedenken bei den Fußballern. Das war der Baum, an dem Maik Baumann immer stand, Fußballspiele und Training im Auge behielt. So kamen wir auf die Idee, an dieser Stelle und aus diesem Baum eine Bank zur Erinnerung an Maik aufzustellen. Ein Dankeschön an Herrn Quade für die tolle Arbeit“, erzählte Wilke die Geschichte zu der besonderen Sitzgelegenheit mit Blick auf das Spielfeld.

Baumann, der im Mai 2009 am Sportplatz verstarb, war lange Zeit als Funktionär, Trainer und Schiedsrichter tätig. Für seinen Einsatz, gerade im Nachwuchsbereich, wird Baumann im Verein in jeder Hinsicht bis heute geschätzt.

Von Niklas Kunkel