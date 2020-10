Granskevitz

Ein aktueller Test zum Thema Haferflocken sorgt in diesen Tagen für viel Aufregung auf der Insel Rügen. Das Verbrauchermagazin Öko-Test hatte Haferflockenprodukte getestet. Das Ergebnis: Laut der Test-Experten seien zu viele Produkte mit Schimmel und Metallen belastet.

Der Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft (VGMS) und auch Nordsaat Saatzucht GmbH Granskevitz begegnen dieser Überprüfung mit Unverständnis. „Öko-Test ist über das Ziel hinausgeschossen. Die Mühlen fühlen sich zu Unrecht angegriffen“, sagt Saatzuchtleiter Dr. Steffen Beuch.

Anzeige

Verunsicherung der Verbraucher

Es wurden Belastungen gefunden, die auch sein Unternehmen als führenden Haferzüchter in Europa betreffen. Natürlich vorkommende Belastungen des Hafers mit Schwermetallen und Mykotoxinen würden aufgebauscht und wissenschaftlich unseriös präsentiert, was eine Verunsicherung der Verbraucher zur Folge haben dürfte. Auch bei ihm gab es inzwischen mehrere Anfragen dazu.

„Als Pflanzenzüchter verstehen wir die natürlichen Zusammenhänge der Belastungen von Hafer mit Kontaminanten wie Schwermetallen und Mykotoxinen und kennen uns auch mit den dazugehörigen Risiken aus. Darüber hinaus sind wir natürlich auch indirekt betroffen, wenn die sonst aus sehr vielen guten Gründen als so gesund und zukunftsweisend ausgelobten Lebensmittel auf Haferbasis auf einmal eine negative Bewertung erhalten“, sagt er.

Gifte und Verunreinigungen

Worum ging es in diesem Test? Zwar sind zehn Produkte mit dem Prädikat „sehr gut“ ausgezeichnet worden, allerdings auch drei Produkte mit der Note „ungenügend“. Sie enthalten laut Öko-Test zum Teil Nickel, Schimmelpilzgifte und Verunreinigungen mit Mineralöl. Was ist das Problem bei Nickel? Das Metall hat in Tierstudien die Fortpflanzung und Entwicklung von Nachkommen gestört. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat deshalb im Jahr 2018 eine tolerierbare Aufnahmemenge pro Tag festgelegt.

Lesen Sie auch: Rügener Firma forciert die Rückkehr des Hafers

Zwei von Öko-Test untersuchte Haferflockenprodukte waren so stark mit Nickel belastet, dass ein Erwachsener mit 60 Kilogramm Körpergewicht den derzeit gültigen Wert schon mit einer 50-Gramm-Portion überschreitet. Bei einem Produkt bewertet Öko-Test den Gehalt von Schimmelpilzgiften als „stark erhöht“. Die gefundenen Stoffe seien zellgiftig und könnten das Immunsystem schwächen. „In sechs Packungen Haferflocken im Test kritisieren wir Verunreinigungen mit Mineralöl. Das Problem? Sie reichern sich im menschlichen Körper an. Weil unklar ist, was sie dort bewirken, sollten Lebensmittel so wenig wie möglich davon enthalten“, so die Experten von Öko-Test.

Grenzwerte wurden nicht überschritten

Es ist ein natürliches Produkt. Dadurch sei es nahezu ausgeschlossen, dass es zu 100 Prozent rein ist. Vorkommen wie Nickel im Hafer seien üblich, allerdings in sehr kleinen Mengen, sagt der Saatzuchtleiter aus Granskevitz. „Es gibt gesetzliche Grenzwerte beim Hafer, unter anderem für Mykotoxine, die nicht überschritten werden dürfen. Dies ist gesetzlich geregelt. Das Produkt wird vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sowie vom Bundesinstitut für Risikobewertung strengstens kontrolliert“, so Steffen Beuch.

Lesen Sie auch: Trotz erhöhtem Konsum: „Keine Lobby für den Hafer“

Auch der Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft wehrt sich gegen die Ausführungen in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Öko-Test. „Wie bei solchen Tests üblich, muss es Gewinner und Verlierer geben. Selbst dann, wenn alle getesteten Lebensmitteln die hohen Sicherheitsstandards des deutschen und europäischen Lebensmittelrechts erfüllen, auch die mit den Öko-Test-Noten ,ausreichend’ und ,ungenügend’. Offenbar ist hier das Bewertungssystem von Öko-Test ,ungenügend’. Die Abwertung von guten und gesunden Lebensmitteln ist unseriös“, sagt VGSM-Sprecherin Anne-Kristin Barth.

Dr. Steffen Beuch von der Nordsaat Saatzucht GmbH in Granskevitz forscht zum Thema Hafer. Quelle: Mathias Otto

Wenn nun Verbraucher schlecht bewertete Produkte nicht mehr kaufen, sie gar für ungesund oder gesundheitsschädlich halten, ist dies aus Sicht des Verbandes mehr als ärgerlich. „Ebenso unverantwortlich ist, wenn der Handel von Öko-Test abgewertete Produkte automatisch auslistet: gute und sichere Lebensmittel für die Tonne“, sagt sie. Langfristig sorge eine solche Bewertungspraxis nicht für die Stärkung der Ernährungskompetenz von Verbrauchern.

Von Mathias Otto