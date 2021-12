Bergen

Anfang Oktober schrieb ich an dieser Stelle über einen „schönen“ Unfall mit einem Einkaufswagen, der sich selbstständig gemacht hatte und einen minimalen Kratzer an einem anderen Auto hinterließ. Friede, Freude, Eierkuchen, schrieb ich damals – netter Unfall“gegner“, zuvorkommende Versicherung. Hach! Nun ist allerdings Essig mit dem Eierkuchen. Die Versicherung meldete sich telefonisch und teilte mir mit, man hätte den Vorgang erneut sorgfältig geprüft.

Überraschung: Das sei kein Fall für die Haftpflicht (ohne Hochstufung), sondern für die KfZ-Versicherung (mit Hochstufung). Der Schaden sei ja schließlich beim Beladen des Fahrzeugs entstanden. Nun gilt der Einkaufswagen also als Unfall mit meinem Auto, als Beiboot, sozusagen. Muss man erstmal drauf kommen. Also: Wer sichergehen will, nicht auch noch Punkte in Flensburg zu bekommen, hält seinen Einkaufswagen sehr gut fest. Insbesondere im bergigen Bergen.

Von Anne Ziebarth