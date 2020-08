Schaprode

An der St. Johanneskirche in Schaprode nagt der Zahn der Zeit, besser gesagt: die Feuchtigkeit. Bereits seit rund 800 Jahren trotzt sie dem rauen Seeklima der Westküste Rügens. „Jedoch nicht, ohne Blessuren davonzutragen“, wie Pastor Martin Holz sagt. Einige dieser sollen im kommenden Jahr behoben werden.

Die Schäden an der Außenhaut des Gotteshauses, das zu den ältesten in Pommern gehört, sind unübersehbar. Risse im Außenmauerwerk, zahlreiche Fugen, denen der Putz fehlt, und grüne Algen an der Nordseite: Rund 65 000 Euro sollen 2021 in die Sanierung investiert werden. Und das soll erst der Anfang sein.

Land unterstützt Vorhaben mit 40 000 Euro

Allein berappen muss die Kirchengemeinde die Summe nicht. Nachdem bereits in der Vergangenheit Patronatsmittel des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises in Höhe von 15 000 Euro zugesichert und auch 10 000 Euro von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz bewilligt worden sind, hat am Freitag Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) gemeinsam mit Landtagsmitglied Holger Kliewe ( CDU) aus Ummanz eine 40 000 Euro „schwere“ Fördermittelzusage persönlich übergeben. Bereitgestellt wird das Geld aus dem Strategiefonds des Landes.

Eine Investition in den Erhalt eines geschichtlichen Zeugnisses, wie Pastor Martin Holz deutlich macht. „ Schaprode ist das Eingangstor der Christianisierung der Insel Rügen nach dem Fall der Festung Arkona im Jahr 1168“, erklärt er. Und da dies durch die Dänen erfolgte, weist auch der Bau entsprechende Merkmale auf. Besonders den doppelten romanischen Rundbogenfries hebt der Pastor hervor. „Die Dänen haben uns das Bauen beigebracht“, scherzt Holz.

Doch auch sie haben eben nicht für die Ewigkeit gebaut – deutlich unter anderem zu sehen an den Fialtürmen. „Diesbezüglich besteht akuter Handlungsbedarf. Laut Gutachten sind die aufgesetzen Türme absturzgefährdet“, erklärt der Pastor.

Innenausstattung in Gefahr

Diese müssen unter Umständen sogar abgetragen und neu aufgemauert werden. Ebenso werden unter anderem die schrägen Mauerwerksversätze im Bereich des Ostgiebels am Kirchenschiff mit Abdeckungen aus Blei versehen und schließlich muss auch die Natursteineinfassung am Grab an der Südseite des Chorraumes erneuert werden sowie der Außenwandsockel der Kirche dort und am Ostgiebel des Kirchenschiffes freigelegt und saniert werden.

Die Fialtürme sind zum Teil absturzgefährdet, müssen saniert oder gar gänzlich neu aufgemauert werden. Quelle: Anja Krüger

„Das Gelände dort muss ein leichtes Gefälle bekommen, damit das Wasser besser abfließen kann“, erläutert Holz, der seit 2001 als Pastor in Schaprode tätig ist. Denn eines sei Fakt: Mit der Durchfeuchtung der Wände werde auch die Innenraumfassung und Ausstattung der Kirche gefährdet.

Für das Gotteshaus sind die bevorstehenden Sanierungsarbeiten nicht die ersten. Und auch nicht die letzten. Nachdem zur 800-Jahrfeier von Schaprode im Jahr 1993 die Generalinstandsetzung des Äußeren abgeschlossen worden ist, folgte 2008 eine Innensanierung. Auch Beichtstuhl, Altar und Orgel sind in den vergangenen Jahren restauriert worden. Und das gilt es zu erhalten – mit den anstehenden Arbeiten und weiteren.

Gläserne Schiebetür gegen Schussligkeit der Besucher

Denn Pastor Martin Holz hat weitere Pläne. Auf der Südseite des Kirchenschiffes gegenüber dem Eingangsbereich klafft nämlich ein großer Riss im Gewölbe. „Die Ursache dafür gilt es noch zu klären“, informiert er. Ein fehlender Ringanker könnte dies sein, mutmaßt er. Auch die Nordvorhalle, der Eingangsvorbau, soll restauriert und neu gestaltet werden. Denn dort machen sich, wie auch außen, grüne Algen im Inneren breit.

Algen machen sich an der Außenhaut bei der vorgesetzten Eingangshalle breit. Quelle: Anja Krüger

„Unsere Kirche steht tagsüber offen. Nicht selten vergessen Besucher, die Tür wieder zu schließen“, meint er. Gerade an der Nordseite sei dies problematisch. „Und nicht selten haben Vögel deshalb auch schon die Kirche als Brutplatz nutzen wollen“, nennt er ein weiteres dadurch entstehendes Problem.

Holz’ Idee: Den regulären Eingang verlagern. Das Westportal, einst Zugang zur Kirche gewesen, inzwischen aber zugemauert, wieder öffnen und mit einer automatischen Glasschiebetür versehen. Außerdem, so es nach Holz geht, solle eine sensorgesteuerte Belüftungsanlage zur Reduzierung der Kondensfeuchte installiert werden. Dies alles sei aber noch Zukunftsmusik, müsse noch im Kirchengemeinderat diskutiert und schließlich in die Hände eines Planers gegeben werden, berichtet er.

