Sehlen

Saskia Arlt kam im Pferdeland Westfalen zur Welt und entdeckte ihre Liebe zu den Vierbeinern bereits in früher Kindheit. „Auf einmal war diese Affinität zu Pferden da und von da an gab es nicht anderes für mich“, sagt die 27-Jährige. Nach der Schulzeit ging es nach MV, wo sie in Dalwitz eine Ausbildung zur Pferdewirtin machte. Dort lernte sie auch ihren heutigen Mann kennen, der in Sehlen auf Rügen einen Reiterhof betreibt.

Nach einem ersten Besuch auf der Insel zog sie Anfang 2014 zu ihrem Partner, um für immer zu bleiben. „Ich hätte es nicht schöner treffen können“, verrät die Pferdeliebhaberin. Im gleichen Jahr kam die gemeinsame Tochter zur Welt, Saskia Arlt übernahm den Reitschulbetrieb des „Tegelhof“ und demnächst beginnt sie mit der Meisterschule, um alles über Betriebsführung zu lernen. „Wenn ich Zeit habe und das Kind versorgt ist genieße ich es, mit meinem Pferd auszureiten – ich liebe die Weite der Rügener Landschaft“, meint sie.

Von Christa Driest