Auf der Insel Rügen hat ein Gezerre um die Unterbringung von Fund- und herrenlosen Tieren begonnen. Gab es lange Zeit nur ein Tierheim auf der Insel – nämlich das in Tilzow bei Bergen –, konkurrieren nun gleich mehrere Einrichtungen miteinander.

Die Stadt Sassnitz hat den Vertrag mit den Tierschützern in Tilzow aufgelöst und stattdessen dem Tierarzt Marco Nieburg den Zuschlag gegeben. Der Mann ist bekannt aus der TV-Doku der ARD „Die Tierärzte – Retter mit Herz“.

Er erhebt nun schwere Vorwürfe gegen die Einrichtung in Tilzow. „Ich bin nicht zufrieden mit der Arbeit, die dort gemacht wurde“, sagt er. Hunde, die von dort am Montag zu ihm gebracht worden sind, seien in einem schlechten Zustand gewesen. Die Dokumentation sei mangelhaft und es werde zu wenig unternommen, um die Tiere an neue Besitzer zu vermitteln. „Das Geld, das dort reingesteckt wird, ist da nicht gut aufgehoben. Was dort gemacht wird, ist nicht mehr zeitgemäß.“

Die Tierarztpraxis Nieburg befindet sich am Sassnitzer Ortseingang in der Dorfstraße. Quelle: Mathias Otto

Deswegen habe sich Nieburg für eine eigene Tiernotstation entschieden. Ihm gehe es aber nicht um Streit, sondern ausschließlich um das Wohl der Tiere, wie er sagt. Derzeit werden die Fundtiere in seiner Tierarztpraxis mit Tiernotstation in Sassnitz untergebracht. Über die notwendigen Genehmigungen verfüge er. Anderslautende Vorhaltungen weist er als falsch zurück. Der Landkreis Vorpommern-Rügen bestätigt das auf OZ-Anfrage.

Außerdem plant Nieburg eine Erweiterung mit einem weiteren Standort in Sagard. „Alles soll edel und modern werden. Ich mag das Zwinger-Image von Tierheimen nicht“, sagt Nieburg.

Neue Tierschutz-Chefin in Tilzow: „Alle Behandlungen sind dokumentiert“

Die neue Leiterin der Tiernotstation in Tilzow, Daniela Busch, weist die Vorwürfe ihres Kollegen aus Sassnitz zurück. „Wir haben die medizinischen Behandlungen, die mit den Hunden gemacht wurden, dokumentiert. Auffälligkeiten beim Verhalten haben wir mündlich bei der Übergabe weitergegeben.“ Bei der Übergabe nach Sassnitz macht Hündin „Sunny“ auch für Beobachter augenscheinlich einen gepflegten Eindruck. Daniela Busch ist erst seit kurzem als neue Chefin im Amt. „Ich möchte hier vieles verändern und erneuern. Ich will frischen Wind reinbringen“, sagt sie.

Die siebenjährige Mischlingshündin Sunny zieht nach Sassnitz um. Die Leiterin der Tiernotstation in Tilzow, Daniela Busch, bedauert das sehr. Quelle: Anne Ziebarth

Auch die Kommunen des Amtes West-Rügen bringen Fundtiere seit Beginn 2020 nicht mehr nach Tilzow, sondern in das Tierheim in Stralsund. Die neue Situation bringt die Tilzower Tierschützer in Bedrängnis. „Es ist nicht leicht für uns, die Tiere nach Sassnitz abzugeben“, beschreibt die ehemalige Bergener Bürgermeisterin Andrea Köster vom Tierschutzverein Rügen/Hiddensee, der die Tiernotstation betreibt. „Auch das Amt Mönchgut-Granitz hat die Verträge gekündigt.“ In diesem Jahr werde man finanziell noch über die Runden kommen, im kommenden Jahr sehe die Lage schon deutlich ernster aus. „Aber wir haben viele Ideen und werden weiter für unseren Standort kämpfen.“

Trägt Bergen eine Mitschuld an den Problemen in Tilzow?

Ursache für die Probleme ist aber aus ihrer Sicht nicht die Art der Unterbringung der Tiere, sondern die Politik der Stadt Bergen, der das Grundstück gehört. Die Stadt hatte vor einigen Jahren für die Sanierung der Gebäude einen Zuschlag von den anderen Gemeinden ins Gespräch gebracht, was viele aber abgelehnt hatten. Weil jedoch fortan große Unsicherheit über eventuelle Mehrzahlungen herrschte, seien viele Gemeinden zu anderen Tierheimen gewechselt, glaubt Köster.

Bergens Bürgermeistern Anja Ratzke weist die Vorwürfe zurück. „Die Investitionspauschale hat es nie gegeben und wird es auch nicht. Wir glauben an die Tiernotstation in Tilzow, weil sie für Bergen die beste Lösung ist“, sagt sie.

Die Tiernotstation in Tilzow verlangt von den Partnergemeinden eine Summe von drei Euro pro Jahr und Einwohner für eine garantierte Unterbringung aller Fundtiere. Zu viel für die Sassnitzer, die sich für das Angebot von Marco Nieburg entschieden haben. „Wir wurden informiert, dass man sich aus wirtschaftlichen Gründen nicht für uns entschieden habe“, so Andrea Köster. „Das bedauern wir nach 25 Jahren der Zusammenarbeit sehr.“

In Sassnitz stand der Vorwurf der Vetternwirtschaft im Raum

Die Entscheidung war auch bei den Sassnitzer Stadtvertretern nicht unumstritten. Bereits im Sommer sprach die Linken-Abgeordnete Svea Lehmann von Vetternwirtschaft und einem Freundschaftsdienst, weil laut Beschluss damals nur von Marco Nieburg ein Vertragsentwurf eingeholt werden sollte. Der Vorwurf hatte damals für viel Empörung gesorgt.

Über diese Vergabeleistung wurde nun erneut abgestimmt. Zwei Bieter gab es: den Tierschutzverein Rügen/Hiddensee und die Tierarztpraxis Nieburg. Er erhielt per Abstimmung den Zuschlag.

Svea Lehmann war froh, dass es mittlerweile ein rechtmäßiges Verfahren geworden ist. Sie stimmte dennoch dagegen. Über das Solidarprinzip der Gemeindefinanzierung sollte an der Tiernotstation festgehalten werden. „Das hat nichts mit Kritik oder Zweifel an der Kompetenz von Herrn Nieburg zu tun, sondern es geht mir einzig und allein darum, die Tiernotstation zu unterstützen, zu unterhalten und auch das Solidarprinzip weiterzuverfolgen“, sagte sie.

Von Mathias Otto, Anne Ziebarth und Alexander Müller