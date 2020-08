Sassnitz

Der Zank um die Erdgasleitung Nord Stream 2 wird immer bizarrer. Nachdem drei US-Senatoren dem Fährhafen in Mukran mit ernsten Sanktionen drohten, haben jetzt Lokalpolitiker reagiert: Die Ortsgruppe der Sassnitzer CDU hat einen Brief an Präsident Donald Trump verfasst und zum Weißen Haus geschickt.

Darin machen sie deutlich, was sie von den Drohgebärden gegen ihre kleine Stadt halten. „Wir finden es höchst bedenklich, mit so einer Drohung in verschiedenster Weise zu versuchen, die Stadt Sassnitz und besonders den dazugehörigen Hafenbetrieb einschüchtern zu wollen“, heißt es in dem Schreiben.

Donald Trump soll nach Rügen kommen

Deswegen wollen sie den amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der in dem Brief auch „Präsident der Weltmacht Amerika“ genannt wird, und jene drei Senatoren nach Rügen einladen.

Vor Ort möchten sie ihm den Hafen zeigen und mit ihm über die europäische und speziell die deutsche Energiepolitik sprechen. Auch wollen sie ihm einen großen Felsen im Hafen zeigen, der für die „Stärke und Kraft“ der Region stehe.

Unterzeichnet haben die Einladung der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, Ingo Trusheim, sowie seine Stellvertreterin Christine Zillmer.

Drohungen gegen Hafenmitarbeiter

Die Amerikaner versuchen seit Jahren, den Bau der Gas-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Lubmin auf politischen und wirtschaftlichen Wegen zu verhindern. Unternehmen, die sich am Bau beteiligten, wurde offen gedroht. Zuletzt erreichten die Drohungen auch die kleine Hafenstadt Sassnitz.

Die Kommune ist 90-prozentiger Gesellschafter der Fährhafengesellschaft in Mukran. Dort wurden die Rohre ummantelt, dort hat das Verlegeschiff fest gemacht, das die Pipeline fertigstellen soll. Drei US-Senatoren hatten in einem Brief erklärt, man werde den Vorstandsmitgliedern, leitenden Angestellten und Aktionären der Fährhafen Sassnitz GmbH die Einreise in die USA untersagen und jegliches Eigentum oder Beteiligungen, die sie im „Zuständigkeitsbereich“ der Vereinigten Staaten haben, einfrieren.

Einladung direkt ans Weiße Haus

Die Empörung gegen diese Drohung ist in Sassnitz groß. „Aber richtig was passiert ist danach von deutscher Seite so gut wie nichts“, sagt Ingo Trusheim. Viele Menschen hätten sich eine deutlichere Reaktion der Bundespolitik auf diese Einschüchterungsversuche gewünscht. Das könne man nicht einfach so stehen lassen und ignorieren, findet er. Einen Absender oder eine E-Mail-Adresse der betreffenden Senatoren kennen die Sassnitzer Christdemokraten nicht. Sie wenden sich deshalb an das Weiße Haus in Washington und haben den Präsidenten Donald Trump angeschrieben – auf Deutsch.

Ingo Trusheim, Vorsitzender des Stadtverbandes der CDU. Quelle: Suse Retzlaff

Dass ausgerechnet der mit rund zehn Mitgliedern relativ kleine Sassnitzer Stadtverband um ein Statement gebeten wurde, hat mit Angela Merkel zu tun. Rügen und damit der Hafen Mukran befinden sich im Wahlkreis der Bundeskanzlerin. Mit Merkels Büro habe man auch Rücksprache gehalten, bevor man die Einladung an den amerikanischen Präsidenten formuliert habe, versichert der Sassnitzer CDU-Vorsitzende.

Ob es eine Antwort geben wird, da ist er nicht sicher. „Kann sein, dass bei der ganzen Aktion nicht viel bei rauskommt“, sagt Ingo Trusheim. „Aber wir müssen doch irgendwie reagieren und uns äußern – auch hier vor Ort.“

Barbecue mit amerikanischem Gasgrill

Wäre Sassnitz auf den Besuch eines US-Präsidenten vorbereitet? Bürgermeister Frank Kracht bleibt in dieser Frage gelassen und schmunzelt: „Wir sind nach wie vor eine internationale Hafenstadt“, sagt er auf OZ-Nachfrage. „Wir sind immer auf Gäste aus der ganzen Welt eingestellt und heißen sie bei uns willkommen.“

Stefan Grunau sitzt für die CDU in der Stadtvertretung und ist Mitglied des Aufsichtsrats der Fährhafengesellschaft. Trump in Sassnitz? „Na herzlich willkommen!“, sagt er lachend. Er habe gerade einen amerikanischen Gasgrill gekauft. „Dann können wir ihn zum Barbecue einladen. Das natürlich mit amerikanischem Gas befeuert wird“, sagt er augenzwinkernd.

EU muss gemeinsame Antwort finden

Grunau ist bekennender USA-Fan. „Ich mag die Kultur und die Lebensweise der Menschen dort.“ Vor wenigen Monaten erst ist er privat in die Vereinigten Staaten gereist. „Ich muss gestehen, dass ich diesmal bei der Einreise ein seltsames Gefühl hatte.“ Letztlich sei aber alles glattgegangen. Dennoch: Das Verhalten der amerikanischen Politiker ist für ihn eine Unverschämtheit. „So etwas habe ich vor Ort nie erlebt. Das kannte ich nur aus polemischen Erzählungen und Verzerrungen.“

Die Lage sei wirklich ernst. Dass Lokalpolitiker sie entschärfen könnten, hält er für unrealistisch. „Dann könnten wir mit Trump ja auch gleich noch die Klimapolitik besprechen und die Palästinenserfrage klären“, sagt er kopfschüttelnd. Symbolpolitik helfe an dieser Stelle nicht weiter. „Ich vermisse an dieser Stelle die Einheit der Europäischen Union. Die muss auf das amerikanische Verhalten eine gemeinsame Antwort finden.“ Vielleicht, so Grunau, sei die Nord-Stream-Debatte eine Gelegenheit für die Staaten der EU, noch enger zusammenzuarbeiten und sich besser abzustimmen.

Von Maik Trettin