Binz

Saunieren mit Meerblick – das von der nächsten Woche an in Binz auf der Insel Rügen möglich. Dazu werden am Strandabgang 12 nahe der Seebrücke drei historisch anmutende Badekarren aufgestellt. In zweien können bis zu vier Personen gleichzeitig schwitzen, der dritte Karren steht als Ruheraum zur Verfügung. Das Ostseebad bietet dieses Erlebnis ab dem 25. Oktober an.

Handtücher und Bademäntel selbst mitbringen

Saunatermine gibt es nach Angaben der Kurverwaltung täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr und müssen unter der Telefonnummer 01 72/2 16 15 83 oder per E-Mail unter t.kohlschmidt@binzer-bucht.de vereinbart werden. Vergeben werden die Termine für maximal vier Personen pro Buchung und drei Stunden Dauer, die genügend Zeit lassen sollte, um mehrere Saunagänge und Erfrischungsbäder in der Ostsee zu absolvieren. Handtücher und Bademäntel sind selbst mitzubringen. 70 Euro kostet ein Saunatermin pro Buchung. Inhaber einer Kurkarte bekommen nach Angaben der Kurverwaltung eine Ermäßigung.

Bis voraussichtlich Ende März des kommenden Jahres wird die Binzer Strandsauna für Wellnessfreunde zur Verfügung stehen, heißt es abschließend in der entsprechenden Pressemitteilung.

Von Chris-Marco Herold