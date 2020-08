Rügen

Otto Kuhnle ist Artist, Musiker und Schauspieler und kam Anfang Juli mit seinen Berliner Showkünstler-Kollegen nach Rügen. „Die Artistokraten“, so nennt sich die Gruppe, in der der 63-Jährige das Musikprogramm verantwortet, entzündet allabendlich an der Orangerie in Putbus ein Feuerwerk exzellenter Unterhaltung.

Das Open-Air-Varieté präsentiert sein Spektakel „Putbusser Sommerfrische“ noch bis Ende August, dann geht es zurück nach Berlin. „Was hier interessant ist“, so Kuhnle „ist die Mischung aus Einheimischen, mit denen wir im Alltag zu tun haben und den Touristen aus ganz Deutschland, das ist toll.“

Der Vater von zwei Kindern stammt aus Schwäbisch Gmünd und lebt seit 40 Jahren in Berlin. Er arbeitete bereits mit dem Regisseur Wim Wenders und war in „ Tatort“-Produktionen zu sehen. Im letzten Jahr begleitete die Familie ihn nach Rügen. „Das war super – in diesem Jahr sind alle neidisch, dass ich wieder hier bin“, verrät er schmunzelnd

Von Christa Driest