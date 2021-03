Es gab Bürgerproteste, die Androhung eines Zwangsgeldes und nun auch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Greifswald. Doch ein Waldbesitzer am Gutshaus Semper in Lietzow auf Rügen meint nach wie vor, dass er seinen Wald einzäunen könne – und zwar bis zur Küste.