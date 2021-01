Rügen: Schloss Dwasieden in milliardenschweren Anlagebetrug verwickelt

Sassnitz

Zerfall statt Aufbau, Rost statt Glanz – und das in bester 1A-Lage auf der Insel Rügen. Das Areal des Schlosses Dwasieden an der Steilküste von Sassnitz steht seit der Wende für leere Investorenversprechen. Mehr noch: Seit Kurzem ist die Fläche Teil des wohl größten Immobilienskandals in der jüngsten deutschen Geschichte. Es geht um Insolvenzverschleppung, Untreue und Kapitalanlagebetrug in Milliardenhöhe - und für die Stadt Sassnitz geht es um weiteren Stillstand in einer der attraktivsten Lagen auf der Ostseeinsel.

Tausende Anleger betrogen – Staatsanwaltschaft ermittelt

Im Mittelpunkt des Skandals steht die German Property Group (ehemals Dolphin Capital und Dolphin Trust) aus Langenhagen bei Hannover, der über ein undurchsichtiges Firmenkonglomerat rund 80 bis 100 deutsche Immobilien, darunter auch das Schloss, gehören. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen den Gründer und ehemaligen Geschäftsführer Charles Smethurst. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Der Brite soll mit seinem Geschäftsmodell Tausende Anleger aus dem Ausland betrogen haben, indem er hohe Renditeversprechen für Investitionen in deutsche Immobilien gab, die er nicht erfüllte.

Prachtresidenz eines Bankers Das Schloss Dwasieden galt im 19. Jahrhundert als das prachtvollste Schloss auf der Insel Rügen: Der Berliner Banker Adolph von Hansemann ließ die Anlage zwischen 1873 und 1877 als Privatresidenz an der Steilküste von Sassnitz errichten. Als Besitzer der Disconto-Gesellschaft, die später mit der Deutschen Bank fusionierte, galt Hansemann als einer der reichsten Männer der Bismarckzeit. Zum exklusiv eingerichteten und von einem Schinkel-Schüler erbauten Schlosses gehörte eine weitläufige Parkanlage, die auch öffentlich zugänglich war. 1935 verkauften Nachfahren das Areal an die Stadt Sassnitz, die es der Kriegsmarine übereignete. 1948 wurde das Schloss gesprengt. Die Anlage wurde bis 1991 militärisch genutzt. Zunächst im Besitz der Stadt Sassnitz ging das denkmalgeschützte Areal 1996 an den ersten privaten Investor über. 1997 brannte der Marstall als letztes erhaltenes Gebäude aus. 2018 erwarb die German Property Group die verwilderte, mit Bäumen bewachsene und mit Altlasten belastete Anlage.

Mehr als eine Milliarde Euro in dunklen Kanälen verschwunden

„Es steht der Verdacht im Raum, dass es sich um ein Schneeballsystem handeln könnte“, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Oliver Eisenhauer. Deutlich mehr als eine Milliarde Euro Anlagevermögen, das von gutgläubigen Kleinanlegern aus dem Ausland eingeworben wurde, ist in dunklen Kanälen verschwunden. Ein Kern der Ermittlungen, so Eisenhauer, ist die Beantwortung der Frage: Wo ist das Geld?

Investoren nur einmal in Sassnitz

Das prächtige Schloss Dwasieden ließ der Banker Adolph von Hansemann zwischen 1873 und 1877 errichten. Quelle: Archiv

Eine der betroffenen Immobilien ist das 42 Hektar große und bis zur Wende militärisch genutzte Areal des 1948 gesprengten Schlosses. Für Bürgermeister Frank Kracht (Linke) ist die Insolvenz nur der traurige Schlusspunkt einer langen Reihe von geplatzten Investorenträumen. Vor der German Property Group (GPG) gehörte das Areal dänischen Investoren, die dort eine Kurstadt mit 3000 Betten planten. „Während sich alle früheren Investoren zumindest um die Entwicklung bemüht hatten, war bei der German Property Group davon nichts zu spüren“, so Kracht. Nur einmal hätten sie Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen. „Dann haben wir nichts mehr von ihnen gehört.“

Treuhänder sollte über Grundschuld Anlagen absichern

Die GPG, genauer die zur Immobilien-Gruppe gehörende Dolphin Capital 120. Projekt GmbH & Co.KG, erwarb das zugewachsene Areal mit der zerfallenen Ruine des zwischen 1873 bis 1877 erbauten Schlosses im Jahr 2018 für 18 Millionen Euro von den Dänen. Das Prinzip der Immobiliengruppe, für deren Großteil der Firmen inzwischen ein Insolvenzverfahren eröffnet ist: Den ausländischen Anlegern wurde versprochen, dass ein Treuhänder für sie eine Grundschuld auf das Objekt hält, in das investiert wurde. Damit sollte das Geld über den Wert der Immobilie abgesichert sein. Als Treuhänder fungierte die Ladon Intertrust GmbH in Berlin.

„System von Anfang an auf Betrug ausgelegt“

Wie ein Blick in das Grundbuch des Schloss-Areals allerdings zeigt, steht die Ladon Intertrust in der Rangfolge der Grundpfandrechte auf Rang drei mit einer Grundschuld von 50 Millionen Euro. Auf den ersten beiden Rängen mit insgesamt 67 Millionen Euro hat sich die Dolphin Capital 120. Projekt GmbH Co.KG. platziert. „An der Nachrangigkeit ist erkennbar, dass das System von Anfang an auf Betrug ausgelegt und nie beabsichtigt war, die Sicherheiten an die Anleger auszukehren“, so ein Insider.

Kubicki : Anlagebetrug in gigantischer Größenordnung

Allein rund 1700 Briten sind Opfer dieser offenbar betrügerischen Masche geworden, ein nicht unerheblicher Teil von ihnen steht nun im Alter vor dem Nichts, weil sie die Geldanlage in deutsche Wertimmobilien sicher wähnten. „Mir ist ein Anlagebetrug in dieser Größenordnung in meiner 37-jährigen Arbeit als Anwalt noch nicht vorgekommen“, sagt der Anwalt und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Er vertritt in dem Insolvenzverfahren den Briten Mark Hambling, der als Sprecher der britischen Anleger fungiert. Die Betrogenen aus Großbritannien, die laut Kubicki etwa 320 Millionen Euro verloren, haben sich inzwischen zu einer Vereinigung zusammengeschlossen.

GPG setzte auf regionale Unkenntnis der Anleger

Die Anlagegelder sammelte die GPG vorwiegend im angelsächsischen Raum sowie im asiatischen Raum ein. Anleger-Vertreter Kubicki sieht darin Methode: „Hier wurden offenbar Anlageprodukte aus dem grauen Kapitalmarkt angeboten, die in Deutschland wohl niemals hätten verkauft werden dürften.“ GPG-Gründer Smethurst setzte dabei offenbar auf das seriöse Image Deutschlands und die regionale Unkenntnis der Anleger. Das Kapital - so die hochglanz-prospektige Ansage - sei absolut sicher in hochwertige, meist denkmalgeschützte Immobilien auf dem deutschen Immobilienmarkt investiert, einem der stabilsten Immobilienmärkte der Welt. Dass es sich bei Dwasieden um ein zerfallenes und von militärischen Altlasten belastetes Gebiet handelt, dürfte den Anlegern wohl kaum bekannt gewesen sein.

„Wir reden über Jahre“

Insolvenzverwalter Justus von Buchwaldt liegen inzwischen angemeldete Forderungen in Höhe von deutlich mehr als einer Milliarde Euro vor, die vermutlich nur zu einem Bruchteil erfüllt werden können. Wann das Areal wieder zum Verkauf angeboten werden kann, ist völlig unklar. Die Aktenlage sei chaotisch, seit 2015 gebe es von vielen insolventen GPG-Firmen keine Jahresabschlüsse, sagt eine Sprecherin des Insolvenzverwalters. „Das große Problem ist zudem, dass wir für jede Immobilie herausfinden müssen, wer eigentlich in die Gesellschaft investiert ist.“ Und das wird dauern, weil für jede der 80 bis 100 Immobilien je eine Zweckgesellschaft gegründet wurde. „Wir reden hier nicht über Wochen und Monate, sondern über Jahre“, so die Sprecherin.

Gültiger Bebauungsplan für eine Kurstadt

Seit 2004 gibt es einen gültigen Bebauungsplan, der die Entwicklung des einst so prächtigen Schlossareals zu einer Kurstadt vorsieht. Auf dem Gelände wurden Thermalquellen gefunden, unweit davon wird die Rügener Kreide abgebaut. Das ergäbe ein stimmiges Konzept, sagt Kracht. Solange das Insolvenzverfahren läuft, liegt das Schloss weiter im Dornröschenschlaf. „Ich hoffe, dass irgendwann ein Prinz kommt und das Schloss wachküsst. Aber die Erwartungshaltung ist gegenwärtig gedämpft.“

Von Martina Rathke