Sassnitz

Das bei Fußball-Ultras, Hooligans, Punks oder auch Skinheads beliebte Schmäh-Kürzel „ACAB“ (All cops are bastards – dt. sinngemäß „Alle Polizisten/Bullen sind Schweine“) ist am Sonntag an der Eingangstür der Polizeistation Baabe auf Rügen entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, hätten Beamte des Reviers Sassnitz den Schriftzug gegen 10.45 Uhr entdeckt. Er war mit schwarzer Farbe aufgebracht worden. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei sucht jetzt nach dem oder den Tätern. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier In Sassnitz unter der Telefonnummer 038392-3070, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ