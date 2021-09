Rügen: Schöne Kindheitserinnerungen bei den Großeltern in Seedorf

Seedorf

Katrin Göthe wuchs in Oberfranken auf. Früh verschlug es sie nach Amerika, um in Tucson, Arizona, Kunst zu studieren. „Das hat sich so ergeben, weil mein Freund dort amerikanische Geschichte belegt hatte“, sagt sie über ihre Entscheidung. Die Kreativität liegt der 55-Jährigen in den Genen. Ihr Vater ist Porzellangestalter und ihre Mutter und deren Eltern, die von Rügen stammen, sind Kunstschaffende.

Katrin Göthe lebt bei München und findet es schade, dass sie nicht häufiger auf der Insel sein kann. „Die Entfernung ist riesengroß“, bedauert die Mutter eines 19-Jährigen Sohns. Sie hat wunderschöne Kindheitserinnerungen an Ferien bei den Großeltern in Seedorf. Der Opa Rudolf Reeckmann war Landwirt, der in der Freizeit Ölgemälde und Aquarelle malte und Scherenschnitte fertigte. „Das kulturelle Vermächtnis meines Großvaters zu bewahren, ist mir ein großes Anliegen – ich hoffe, dass irgendwann mein Onkel eine Ausstellung organisiert“, verrät sie.

Von Christa Driest