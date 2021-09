Bergen

Auf diesen Ausflug haben sich die Schüler schon tagelang gefreut. Sie fuhren von Patzig nach Bergen, um mit den Mitgliedern des hiesigen Tennisvereins eine Trainingseinheit zu bekommen. Oft ist so etwas nicht möglich, oder auch, sich intensiver in einem Verein zu engagieren. Deshalb gehört dieses Zusammensein für die Mädchen und Jungen der DRK-Schule aus Patzig zu den Höhepunkten im Jahr. Bereits zum neunten Mal funktioniert diese Zusammenarbeit.

Die Schule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung ist eine Bildungsinstitution für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung im schulpflichtigen Alter. Sie stellt ihre Zielsetzungen und organisatorischen Formen auf die besonderen Erfordernisse dieser Schüler ein, um deren Recht auf Bildung und Erziehung zu sichern. „Dazu gehört auch der Sport. Seitdem wir in der vergangenen Woche verkündet hatten, dass wir nach Bergen fahren, war die Vorfreude ungebremst“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Viola Stein.

Erst drei Klassen, dann ganze Schule

Sie dankt in diesem Zusammenhang Edyta und Thomas Pietzke, die beide Mitglied im Verein sind, sie zusätzlich Sportlehrerin in Patzig. So kam der Kontakt zustande. Erst eine Klasse, dann immer drei Klassen. „Dann sagte mir meine Frau, dass ein Junge bitterlich weinte, weil er nicht mitfahren durfte. So haben wir es dank vieler regionaler Spender möglich machen können, die gesamte Schule zum Tennisplatz zu fahren“, sagt Thomas Pietzke.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Verein steht zu 100 Prozent hinter dieser zweitägigen Aktion, einige Mitglieder haben sich zudem die Zeit genommen und die Schüler gecoacht. Zwischendurch gab es Süßigkeiten und zum Mittag zur Stärkung Wurst vom Grill.

„Dankbar, dass wir mal rauskommen“

„Wir sind auf der Sonnenseite des Lebens. Uns geht es gut, es fehlt nichts. Das sieht bei den Kindern anders aus mit ihren Beeinträchtigungen. Man merkt, wie sie sich freuen, wenn sie eine Abwechslung bekommen“, sagt Thomas Pietzke. Talentierte Kinder hatte der 2. Vorsitzende auch schon entdeckt. „Wichtig ist, den Kindern hier etwas Gutes zu tun und ihnen zu zeigen, wie der Tennissport funktioniert“, sagt er.

Das Thema Tennis ist für die Schüler aber noch nicht vorbei, wie Viola Stein sagt. Es wird am Freitag eine Zusammenkunft in der Schule geben, wo diese Tage ausgewertet werden. „Die Mitgliedschaft in einem Verein scheitert oft am Wissen oder dem Sozialverhalten. Deshalb machen wir sehr viel Sport an der Schule und sind auch dankbar, wenn wir mal rauskommen“, so Viola Stein.

Von mo