Rügen: Schüler hängen wegen Corona mit Betriebspraktika in der Luft

Rügen

Der Vertrag war unterschrieben, die extra angeschaffte Arbeitskleidung lag bereit, die Vorfreude war riesengroß. Doch dann war plötzlich alles futsch. Oskar Settegast konnte sein ersehntes Praktikum im Stralsunder Zoo doch nicht antreten. Coronabedingt hatte seine Schule die zweiwöchigen Betriebspraktika im November abgesagt. „Ich war richtig enttäuscht“, so Oskar, der die 9. Klasse der CJD-Schule in Sellin besucht.

Projektwoche als Alternative

Ein paar Tage zuvor hatte das Bildungsministerium in einem Schreiben an die Schulleiter des Landes mitgeteilt, dass es in diesem Schuljahr ausnahmsweise möglich ist, das Schülerbetriebspraktikum in den Jahrgangsstufen 9 und 10 zeitlich zu reduzieren und in begründeten Fällen auch gänzlich darauf zu verzichten. Alternativ sollten Elemente der berufspraktischen Orientierung auf anderem Wege, etwa im Rahmen einer Projektwoche, offeriert werden.

Viele Mädchen und Jungen hatten aber auch gar nicht erst einen Praktikumsplatz ergattern können. Denn viele Unternehmen auf Rügen, so in der Gastronomie, Hotellerie oder in Kurverwaltungen, konnten wegen der Corona-Pandemie keine Möglichkeiten anbieten oder mussten ihre Zusagen wieder zurückziehen. Wann Betriebspraktika für Schüler, die Bestandteil des Lehrplanes sind und ab Jahrgangsstufe 8 insgesamt 25 Tage umfassen, wieder möglich sind, kann derzeit niemand verbindlich sagen.

Praxisnachweis für die Bewerbung

Oskar Settegast hatte sich schon früh um sein Wunschpraktikum bemüht und sich im April letzten Jahres beworben. Er möchte gerne Tierpfleger werden. „Ich finde das Praktikum total wichtig, weil man damit in den Beruf reinschnuppern kann und somit weiß, was in der Ausbildung auf einen zukommt“, so der Binzer. Und: Bei seinem Ausbildungswunsch wird in der Regel ein Praktikumsnachweis vorausgesetzt.

Der 14-Jährige steht jetzt auf der Warteliste. Er hofft, dass es bald doch losgehen kann. Inzwischen hatte er sich nach einer Alternative in den Winterferien umgeschaut und sich ein freiwilliges Praktikum in der Forst organisiert. Die Forstwirtschaft ist sein Plan B, sollt es mit dem Traumberuf nicht klappen. Doch auch dabei machte ihm Corona nun einen Strich durch die Rechnung: In der letzten Woche wurde dieser Platz ebenfalls gecancelt. Der Regionalschüler sorgt sich, dass die Zeit für Praxiserfahrungen bis zur Bewerbung noch in diesem Jahr knapp werden könnte.

Jonathan Plötz bedauert, dass sein Praktikum im Jaich in Lauterbach in Wasser gefallen ist. Quelle: privat

Für Jonathan Plötz, der den gymnasialen Bildungsgang in Klassenstufe 9 an der Selliner CJD Schule bestreitet, ist das noch eine Weile hin. Trotzdem: Er war glücklich, als er eine Praktikumszusage in der „Im Jaich Wasserferienwelt" in Lauterbach bekommen hatte. Dort wollte er die Arbeit im Hafen und in der Gastronomie kennenlernen und sich ausprobieren. Doch daraus wurde nichts.

„Ich finde es schade, gerade weil ich mir das sehr gut hätte vorstellen können und einem jetzt praktisch diese Erfahrung fehlt“, bedauert der 15-Jährige. Der Selliner findet einen Einblick in Betriebe oder Unternehmen wichtig für die Berufs- oder Studienwahl. „Auch wenn man merkt, dass der Beruf nicht toll für einen ist, weiß man dann wenigstens, dass das auf jeden Fall nichts ist.“

Auch er denkt nun darüber nach, das Praktikum in der schulfreien Zeit nachzuholen. „Einfach, weil es mich interessiert und ich die Erfahrungen sammeln möchte.“

Praktikum kann Türöffner für Lehrstelle sein

Axel Thiede, Leiter der Regionalen Schule Binz Quelle: Gerit Herold

In der Regionalen Schule Binz haben die beiden zehnten Klassen im Oktober das Schülerbetriebspraktikum absolviert. „Wir sind froh, dass wir das noch durchziehen konnten“, erklärt Schulleiter Axel Thiede. Er weiß, dass ein Praktikum auch ein Türöffner sein kann, die gewünschte Lehrstelle zu bekommen. In Binz wird Berufsorientierung groß geschrieben und schon ab Klasse 5 damit begonnen. Es gibt es einen zeitlichen und inhaltlichen Fahrplan und viele Kooperationspartner, um die Schüler zur Ausbildungsreife zu führen.

Wegen der Corona-Situation musste davon nun abgewichen werden. Die Praktika für die 9. Klassen wurden vorsorglich vom März in den Frühsommer verschoben. Dann wären eigentlich die 8. Klassen dran. „Für sie fällt es leider aus“, so Thiede. Er bedauert, dass es den Arbeitskreis Schule-Wirtschaft mit Vertretern von Unternehmen, Handelskammer und Schulen der Insel seit etwa zwei Jahren nicht mehr gibt. „Vernetzung und Austausch sind sehr wichtig“, so Thiede.

Praktika größte Hilfe bei Berufswahl

Berit Heintz, Leiterin für Aus- und Weiterbildung bei der IHK. Quelle: IHK

„Dass Praktika in Betrieben im Moment nicht stattfinden können, ist für die Berufsorientierung tatsächlich ein Problem. Wir wissen aus vielen Umfragen von den Auszubildenden, dass die praktischen Erfahrungen in den Betrieben für die Jugendlichen die größte Hilfe bei der Berufswahl darstellen“, so Berit Heintz, Leiterin des Geschäftsbereiches Aus- und Weiterbildung bei der IHK zu Rostock.

Man versuche derzeit, die Praktika zu kompensieren. So werde den Schulen ein virtuelles Format mit IHK-Ausbildungsbotschaftern angeboten. Diese gehen sonst in Schulen und stellen ihre Ausbildungsberufe und ihren Ausbildungsalltag vor. „Dabei kommen sie mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch und können viele Fragen beantworten. Das ermöglichen wir seit Jahresbeginn auch über Zoom-Konferenzen“, so Heintz.

Ab nächster Woche Telefonsprechstunden

Ab der nächsten Woche werden auch regelmäßige Berufsorientierungs-Telefonsprechstunden angeboten. Die Schüler finden weiterhin die IHK-Informationen zu Ausbildungsberufen und Lehrstellenangeboten auf den digitalen schwarzen Brettern in den Schulen, die es auch in einer Schul-App gibt. Auch mit der landesweiten IHK-Kampagne „Durchstarten in MV“ liegt der Fokus in diesem Jahr darauf, die Jugendlichen direkt zu Hause zu erreichen. „Dazu planen wir eine spielerische Herangehensweise an das Thema Berufsorientierung auf unserem Portal Durchstarten-in-MV.de“, so Heintz.

Betriebe nutzen vermehrt digitale Kanäle

Auch die Betriebe würden vermehrt digitale Kanäle nutzen, um mit möglichen Bewerbern in Kontakt zu treten. Die IHK-Lehrstellenbörse sei gut gefüllt. „Wir haben bisher nur wenige Klagen über geringe Bewerberzahlen gehört“, weiß Heintz. Derzeit bewege sich die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in etwa auf dem Niveau des Vorjahres – trotz des Lockdowns, den es im letzten Jahr um diese Zeit noch nicht gab.

Auch Paul Burwitz konnte coronabedingt in der 9. Klasse sein ausgewähltes Praktikum bei einem Tischler nicht absolvieren. „Es musste gleich abgebrochen werden “, bedauert der Lancken-Granitzer. Im November habe es dann aber geklappt und er war bei einem Zimmerer, so der 16-Jährige. Er geht jetzt in die 10. Klasse der Regionalen Schule in Göhren. Von seinen 12 Mitschülern traten fast alle ein Praktikum an.

1500 Ausbildungsstellen im Landkreis

„Mir hat das Praktikum sehr geholfen, um einen Einblick in den Beruf zu bekommen“, sagt Paul. Er hat sich inzwischen erfolgreich beworben und wird bei einem Zimmerer auf der Insel in die Lehre gehen. Dort wird auch sein Zwillingsbruder Ben seine Ausbildung beginnen.

Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden im letzten Jahr über 1500 Ausbildungsstellen in über 150 unterschiedlichen Berufsbildern gemeldet. „Und für den Ausbildungsstart im Herbst 2021 wird es wohl ganz ähnlich aussehen“, erklärt Dr. Jürgen Radloff, Chef der Arbeitsagentur Stralsund.

Von Gerit Herold