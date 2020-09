Bergen

Mit ihrem Tonart-Projekt spricht die Regionale Schule Am Rugard schon seit Jahren viele musikinteressierte Schüler an, die hier mehr als nur eine Musikstunde in der Woche erleben. „Bereits 1999 begann mit dem Projekt eine Kooperation zwischen der Musikschule Rügen und dem Arndt-Gymnasium in Bergen“, erzählt Schulleiterin Ilona Schädel.

Seit 14 Jahren beteiligt sich die Bergener Schule als ein weiterer Partner an diesem Vorhaben, mit dem das „gemeinsame Musizieren von Kindern und Jugendlichen“ gefördert wird. An der Rugard-Schule läuft vor dem jeweiligen Start in den 5. Klassen ein Auswahlverfahren, in dem die zukünftigen jungen Musiker ihre persönlichen musikalischen Stärken zeigen. Oft besuchen die künftigen Tonart-Schüler bereits die Musikschule und verfügen über geeignete Vorkenntnisse.

Sie seien schon sicher im Umgang mit Noten, eigenem Instrument und täglichen Übungen. „Aber auch Kinder ohne solche Erfahrungen können sich um die Aufnahme bewerben“, erklärt Ilona Schädel den Ansatz der besonderen Klassen. Denn immer wieder würden einige Schüler erst mit dem Besuch der Tonart-Klasse ihr Interesse am selbstständigen Musizieren entdecken. Und wer sich erst einmal in ein Instrument und die Idee der Schule verliebt habe, möchte sehen und erleben, was nach einem harten Probenalltag herauskomme.

Highlights sind die Tonart-Konzerte

Im Verlauf eines Schuljahres wird immer wieder trainiert und in verschiedenen Konstellationen geprobt. Neben dem regulären Musikunterricht erhalten die Schüler zusätzliche Übungseinheiten in kleinen Gruppen. Dabei werde insbesondere das gemeinsame Instrumentenspiel gefördert.

Üben die Streicher, Bläser und Schlagzeuger zunächst noch in separaten Teams, werden diese später bei Orchesterproben zusammengeführt. Das mache den Teilnehmern immer großen Spaß, wenn das Zusammenspiel klappt. Höhepunkte dieser regelmäßigen Arbeit sind die Tonart-Konzerte, bei denen die Künstler ihr Können unter Beweis stellen.

Fast 300 Teilnehmer

„Das Musikprojekt ist bei Schülern und Eltern beliebt“, sagt Ilona Schädel mit einem Blick auf die Schülerzahlen. Diese stiegen in den zurückliegenden Jahren immer wieder. Fast 300 Jungen und Mädchen konnten seit Projektbeginn aufgenommen werden.

Die Erfolgsgeschichte gehe in diesem Schuljahr weiter, verspricht die Schulleitung am Rugard. Denn nach der Auswahl im Januar lernen seit August wieder kleine Talente in einer Tonart-Klasse – natürlich unter Corona-Bedingungen. Diese schließen aber das Musizieren nicht ganz aus.

Von André Farin