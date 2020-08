Binz

Wie geht es mit den Schulen in der Gemeinde Binz weiter? Dieses Thema beschäftigt schon lange die Kommunalpolitiker im Ort. Ein gemeinsames Ziel: die Schüler im Ort behalten. Von Fusion der Schulen war die Rede und auch von einer „Modellschule“. Nun soll geprüft werden, wo ein Neubau im Ostseebad entstehen kann.

Im Frühjahr vergangenen Jahres haben die Gemeindevertreter darüber diskutiert, die Grundschule und die Regionale Schule des Ortes zusammenzulegen. Dadurch soll der Schulstandort Binz dauerhaft erhalten bleiben. So wollte es der Schulträger beider Schulen – die Gemeinde Binz. Hintergrund seien die sinkenden Schülerzahlen an der weiterführenden Schule im Ort. Denn viele Kinder wandern ab der 5. Klasse nicht in die Regionale Schule am Wohnort, sondern aus Binz ab – vor allem nach Sellin an die Christophorusschule.

Regionale Schule für die nächsten Jahre erhalten

Der geplante Zusammenschluss von Grund- und Regionaler Schule war nach einigen Monaten wieder vom Tisch. „Unser großes Ziel ist es, die Regionale Schule im Bestand für die nächsten Jahre zu erhalten“, kündigte Schulleiter Axel Thiede damals an. Doch die Zahlen bereiten große Sorgen. Die Regionale Schule Binz hatte in den vergangenen beiden Jahren die nötige Eingangszahl zur Eröffnung einer 5. Klasse nicht erreicht. „Dieses Jahr bedurfte es bereits zum zweiten Mal in Folge eines Antrages auf Untermaßigkeit beim Bildungsministerium des Landes MV, der auch zum zweiten Mal in Zusammenarbeit zwischen Land, Schule und Gemeinde bewilligt wurde“, heißt es in der Begründung des gemeinsamen Antrages von SPD, BfB, „aus der Mitte“, CDU und Rene Maske (Linke).

Am Donnerstag wurde darüber beraten. Durch das von der Regionalen Schule entwickelte pädagogische Modellprojekt ist der Schulstandort zunächst gesichert. Allerdings gebe es trotzdem keine Garantie, ob der Schulstandort auch mittel- und langfristig erhalten werden kann. „Wir haben das zweite Jahr hintereinander eine Ausnahmegenehmigung für die Regionale Schule, die wir erst mal mit einem Konzept auch längerfristig retten konnten“, sagt Gemeindevertreter Ralf Reinbold ( SPD). Aber es müsse sich dauerhaft im Verbund Grundschule, Regionale Schule und eines möglichen gymnasialen Zweigs etwas tun, „unsere Nachbargemeinden schlafen nicht“.

Wird auf de EWE-Gelände gebaut?

Aus Sicht der SPD-Fraktion ist daher ein digitalisierter, größerer, inklusiver und integrativer Schulkomplex eine Grundlage. Ein moderner und qualitativ hochwertiger Schulstandort werde für die Gemeinde künftig ein wesentlicher Entwicklungsfaktor werden. Im Blick für den Neubau des Komplexes steht der Bereich des EWE-Geländes. Hier soll es möglich sein, Kapazitäten für alle Schüler der Grund-, Regionalschule sowie eines gymnasialen Zweigs im Rahmen einer kooperativen und integrativen Gesamtschule zu bieten.

„Ich appelliere an alle, insbesondere an die Verwaltung, den möglichen Schulneubau auch wirklich zur Chefsache zu erklären. Wir haben einen Prüfauftrag, der die Möglichkeiten auslotet – insbesondere ein Neubau auf dem EWE-Gelände am Sandskulpturenpark“, so Ralf Reinbold. Die Gemeinde verfüge dort über sehr viel Fläche, die auch bebaut werden darf. Sollte ein Neubau auf dem EWE-Gelände möglich sein, müsse in diesem Zusammenhang berücksichtigt werden, dass die Kinder einen sicheren Schulweg benötigen.

Prüfung bis zum 1. Oktober

Alternative Prüfvariante für die Verwaltung: eine Aufstockung der Grundschule oder ein anderes Grundstück für den Schulneubau. Auch Dr. Manuela Tomschin (aus der Mitte) regte an, über einen Schulkomplex an den vorhanden Standorten wie der Regionalen Schule nachzudenken. Hier würde sich unter anderem eine intakte, aber auch ausbaufähige Turnhalle befinden. Für die Nutzung des EWE-Geländes gebe es eine lange Prioritätenliste, etwa für eine Multifunktionshalle oder Bereiche für die Feuerwehr oder den Rettungsdienst.

Der Zeitraum für die Prüfung ist eng gestrickt. Diese soll spätestens bis zur Sitzung des Sozialausschusses am 1. Oktober erfolgen. „Ich weiß nicht, wie wir das stemmen sollen. Die Mitarbeiterin, die das machen könnte, kommt erst Ende August aus dem Urlaub zurück. Dann blieben nur noch vier Wochen Zeit“, sagte er. Der Zeitraum wurde nun bis zum 5. November verlängert, die Gemeindevertreter erwarten zudem einen Zwischenbericht in ihrer nächsten Sitzung.

Von Mathias Otto