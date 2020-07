Kasnevitz

Die Liebe zur Musik hat Johann Sebastian Bach seinem Sohn Carl Philipp Emanuel vererbt. Musikkenner wissen das und schätzen beide Musiker gleichermaßen. Einen Ausschnitt aus dem Schaffen der Komponisten bekommen sie am Freitag, dem 31. Juli, in der mittelalterlichen Sankt-Jakob-Kirche in Kasnevitz zu hören. Dort gastiert im Rahmen des Kirchen-Musiksommers der schwedische Barock-Cellist Ludwig Frankmar ab 19.30 Uhr ausgewählte Werke der beiden. St.-Jakob-Kirche Kasnevitz.

Ludwig Frankmar (60) war in seiner Heimatstadt Malmö Schüler von Guido Vecchi. Er war als Orchestermusiker an der Oper Barcelona und der Musik-Akademie Basel sowie als Solo-Cellist an der Göteborger Oper und der Camerata Bern tätig. 1995 beendete er seine Karriere als Orchestermusiker und wandte sich zunächst zeitgenössischer Musik zu.

Anzeige

Fünfsaitiges Barockcello

Kontakte und Zusammenarbeit mit Kirchenmusikern führten ihn zur Alten Musik und zur historischen Aufführungspraxis. Es folgte ein Barockmusik-Studium an der Sweelinck-Konservatorium Amsterdam. Neben Solokonzerten ist er Mitglied des Ensembles der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Berlin-Lankwitz. Ludwig Frankmar spielt ein fünfsaitiges Barockcello, gebaut von Louis Guersan ( Paris, 1756).

Weitere OZ+ Artikel

Für sein Konzert in Kasnevitz hat er die „Sonata per il Flauto traverso solo senza Basso“ von Carl Philipp Emanuel Bach (1714 - 1788) ausgewählt. Daneben sind von Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) die Suites Nr. 1 bis 3 aus „6 Suites à Violoncello solo senza basso“ zu hören.

Von OZ