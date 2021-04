Bergen

Noch rund eine Woche, dann geht das millionenschwere Schwimmhallen-Projekt in Bergen in die Bauphase. Am 8. Mai soll der Grundstein gelegt werden. Doch unmittelbar vor dem Start ist in der Stadt ein Riesenzoff zwischen einigen Stadtvertretern und der Verwaltung entbrannt. Im Hintergrund fliegen die Fetzen.

Grund ist ein Schreiben, das an die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sowie drei Ministerien geschickt wurde. Mit der Bitte, die Fördermittelzusage zu überdenken. In diesen Tagen erreichte die Kommunalpolitiker zudem ein weiteres Schriftstück, mit der Mitteilung, dass bei der Staatsanwaltschaft Stralsund eine Anzeige wegen Fördermittelbetruges gestellt wurde.

Verschuldung sei vorprogrammiert

Das erste Schreiben wurde gemeinschaftlich von der CDU-Fraktion, Kristine Kasten (SPD), Kathrin Parpat (FDP) und Raik Knüppel aufgesetzt und nach Schwerin geschickt. Darin beklagen sie sich über eine noch nicht gesicherte Förderung vom Land und zeigen sich besorgt. Zum einen sei die Zukunft aufgrund der Corona-Pandemie ungewiss, verbunden mit den negativen Auswirkungen für das Schwimmbad und somit für Bergen.

Zum anderen gebe es düstere Zukunftsprognosen für andere öffentliche Schwimmbäder, die ohne staatliche Zuwendungen bald in Konkurs gehen müssen. Ein konkretes Beispiel wurde nicht angefügt. „Eine Verschuldung unserer Stadt sowie unserer städtischen Wohnungsgesellschaft ist bereits vorprogrammiert und muss dringend abgewendet werden“, steht in dem zweiseitigen Brief.

„Wir sind keine Gegner“

„Wir werden immer als Gegner bezeichnet. Wir sind es aber nicht“, sagt Andrea Köster (CDU). In der Fraktion sei breit darüber diskutiert worden, ob sie dem Schreiben folgen wird. Es gehe der Bergener CDU nicht um das Schwimmbad an sich, sondern um die Art und Weise, wie das Projekt vorangetrieben worden ist. „Jetzt diskutieren wir über eine Betreibergesellschaft. Das hätten wir vor einem Jahr machen sollen.“ Die Bergener Wohnungsgesellschaft als Partner werde daran zugrunde gehen, sagt sie.

Kristine Kasten sieht sich als kritische Begleiterin des Projektes, nicht als Gegnerin. Auch sie hat große Bedenken bei der Betreibergesellschaft. „Ich glaube nicht daran, dass man mit den Mitteln, also mit den 600 000 Euro Zuschuss pro Jahr, so etwas betreiben kann. Wenn man etwa nach Ribnitz-Damgarten guckt – dort gibt es ganz andere Preise“, sagt sie.

„Hat mit Kritik nichts mehr zu tun“

Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) erhielt kürzlich Kenntnis über dieses Schreiben, als sie Post vom Energieministerium bekam. Mit der Info, „dass keine Möglichkeiten gesehen werden, die Entscheidung zur EFRE-Förderung für das Sportschwimmbad gegenüber der Stadt Bergen auf Rügen zu revidieren“.

Die Bürgermeisterin ist fassungslos. „Ich habe schon viel erlebt in meiner Amtszeit und bin auch auf viele Dinge vorbereitet – aber so etwas geht gar nicht“, sagt sie. Diese Aktion sei hintenrum an der Stadt, vor allem aber an den Stadtvertretern vorbeigelaufen, die diese Beschlüsse gefasst haben. „Sich einer demokratischen Mehrheitsentscheidung zu widersetzen und sogar an die Ministerpräsidentin zu schreiben, das geht nicht. Das muss aus meiner Sicht auch Konsequenzen haben“, sagt Anja Ratzke. Das zeige aus ihrer Sicht deutlich, um was es hier geht. „Es geht nämlich darum, dieses Schwimmbad zu verhindern. Und das hat mit Kritik nichts mehr zu tun.“

Sie nimmt in diesem Zusammenhang Bezug auf das Zitat vom ehemaligen DDR-Staatsratschef Walter Ulbricht aus dem Jahr 1961: „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.“ „Der Personenkreis, der dieses Schreiben aufgesetzt hat, sagt auch: ,Niemand hat die Absicht, den Bau einer Schwimmhalle zu verhindern.’“, sagt sie.

Entscheidung wird nächste Woche erwartet

Diese Woche tauchte zusätzliches ein mehrseitiges Schreiben auf, in dem mitgeteilt wird, dass die Stadt Bergen bei der Staatsanwaltschaft Stralsund wegen „des Strafbestandes des Fördermittelbetruges“ angezeigt wird. Der anonyme Verfasser bezieht sich dabei auf einen Fördermittelantrag aus dem Jahr 2018, dem jegliche Antragsgrundlage fehlen soll. Dieser Brief ging unter anderem an Stadtvertreter Uwe Rühlow vom Bergener Bündnis. Für ihn ist es eine Fortsetzung des Spiels mit anderen Mitteln. „Ich habe keine Lust mehr darauf, jede Woche etwas Neues zu diesem Thema im Briefkasten zu finden“, sagt er.

Bei der Staatsanwaltschaft werde diese Anzeige derzeit bearbeitet. Mit welchem Ergebnis ist noch offen. Das Schreiben ist auch beim Landkreis angekommen. „Es ist immer schwer, auf anonyme Schreiben zu antworten. Wenn jemand etwas vorbringen möchte, sollte er es nicht so machen“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Eine Entscheidung über die Fördermittel und den Bergener Haushalt werde es nächste Woche geben. „Wir sind derzeit noch in Abstimmung mit Schwerin“, sagt er.

Von Mathias Otto