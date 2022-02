Sassnitz

Den Blick in Richtung Sassnitz, auf die Promenade und den Hafen von der Seeseite schweifen zu lassen: Das würde vielen Gästen gefallen, wenn sie die Hafenstadt besuchen und nicht gerade mit einem Ausflugsschiff unterwegs sein wollen. Dafür anbieten würde sich der Seesteg an der Promenade. Doch der Zutritt ist seit fast sechs Jahren gesperrt – abgeriegelt durch einen Metallzaun mit dem Hinweisschild „Seebrücke gesperrt, betreten verboten!“.

„Jedes Mal, wenn ich nach Sassnitz komme, ärgere ich mich über dieses Bauwerk. Der Hafen mit seiner Promenade hat sich in den vergangenen Jahren herausgeputzt – bis auf die Seebrücke, die vor sich hingammelt“, sagt Urlauber Joachim Stein. „Meinen Fotoapparat für ein schönes Motiv zücke ich erst wieder am Hafen.“

Das Bauwerk haben Kormorane und Möwen in Beschlag genommen. Quelle: Mathias Otto

„Ein trauriger Anblick“, sagt auch Anwohner Morris Becker, der in Sichtweite Ferienwohnungen anbietet. Er bezeichnet das stillgelegte Bauwerk nicht als Schandfleck von Sassnitz. So weit würde er nicht gehen. „Es ist aber schade, dass die Brücke nicht mehr begehbar ist. Sie war immer Anziehungspunkt, Menschen waren darauf spazieren und haben Fotos gemacht.“ Er wünscht sich sehr, dass der Bauzaun eines Tages wieder entfernt werden kann und der Steg wieder begehbar ist. Aus Gesprächen mit Anwohnern weiß er, dass viele bereit wären, sich finanziell an einer Sanierung oder Instandsetzung zu beteiligen.

„Haben für Brücke die besten Voraussetzungen“

Eine gute Idee, das findet auch Michael Rondé, Mitglied des Verwaltungsbeirates des Fürstenhofes. „Mir blutet das Herz, wenn ich den Steg in seiner aktuellen Form sehe.“ Ähnliches würden ihn auch Gäste des Fürstenhofes berichten, die ihn gerne wieder betreten würden. „Dabei haben wir hier mit der Südausrichtung die besten Voraussetzungen für eine Brücke“, sagt er. Michael Rondé freute sich vor zwei Jahren, als er erfuhr, dass über eine Aussichts- und Badeplattform nachgedacht werde. Umso enttäuschter ist er, dass sich seitdem nichts getan hat.

Brücke ist 105,5 Meter lang Die Sassnitzer Seebrücke ist 105,5 Meter lang und wurde 1993 gebaut. Für Fahrgastschiffe war dieses Bauwerk uninteressant, weil das Wasser an dieser Stelle zu flach ist. Genutzt wurde die Brücke hauptsächlich als Aussichtsplattform für Touristen, für Angler aber auch als Badebrücke für Jedermann. Nach einer statischen Prüfung wurde die Brücke im Herbst 2016 gesperrt. Einer Initiative der Stadtvertreter, den für den Schiffsverkehr untauglichen Steg durch kleine Reparaturen wenigstens für Fußgänger begehbar zu machen, haben Fachleute eine Absage erteilt.

Michael Gartemann ist Inhaber von Pension und Restaurant „Fährblick“ in unmittelbarer Nähe zum Seesteg. Für ihn gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er werde einer vernünftigen Nutzung zugeführt, oder aber – die weitaus schlechtere Möglichkeit – er werde abgerissen. „So wie es dort derzeit aussieht, kann es nicht bleiben. Die Brücke dient nur noch als Sitzplatz für Kormorane.“ Wenn ein Konzept umgesetzt werden soll, dann mit Badeplattform. „Das würde zum einen den hinteren Teil der Promenade wieder beleben. Außerdem würden wir dadurch die Verweildauer der Gäste verlängern“, sagt er.

Betreten verboten! Das gilt auch für die Steinpackung neben der Brücke. Quelle: Mathias Otto

Stadtvertreter legen Prioritäten fest

Vor zwei Jahren lief die Planung schon soweit voran, dass über eine Aufschüttung der Steinpackung geredet wurde. Ebenso über eine Verkürzung des Brückenfingers, der stattdessen um mehrere Plattformen erweitert werden soll. Alles im Zusammenhang mit einer Verlängerung der Promenade. Dafür hatte das Land einen Zuschuss von 90 Prozent in Aussicht gestellt. Die Kosten: 3,5 Millionen Euro, die Stadt wäre mit einem Eigenanteil von 350 000 Euro dabei.

Bürgermeister Frank Kracht. Quelle: Stefan Sauer

Doch das Projekt wurde geschoben. „Wir hatten unseren Eigenanteil in den Haushalt eingearbeitet. Dieser Punkt ist aber von der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises gestrichen worden. Wir konnten es zu diesem Zeitpunkt nicht weiter verfolgen“, sagt Bürgermeister Frank Kracht, der aber in Aussicht stellte, dass diese Diskussion in der Haushaltsdebatte für 2022/23 wieder eine Rolle spielen wird. Das könnte aber nur funktionieren, wenn Sassnitz einen ausgeglichenen Haushalt vorlegt. Aktuell sieht es nicht danach aus. „Wir haben gerade viele umfangreiche Projekte für die Stadt geplant, etwa die Grundschule, die Sporthalle Dwasieden oder die Sanierungsgebiete. Die Stadtvertreter müssen die Prioritäten festlegen“, sagt er.

Landeplatz für Kormorane

Fakt ist, die derzeitige Situation an der Promenade wird nicht besser, momentan ist der Steg ein Landeplatz für Kormorane. Leon Kräusche, Leiter Wirtschaftsförderung/Tourismus, würde ihn gerne erhalten. „Denn auch die Entsorgung des Steges kostet viel Geld. Demzufolge gab es damals die Überlegung, ihn in einem vernünftigen Rahmen neu zu gestalten“, sagt er. Das Bauwerk sei nicht nur aus historischer Sicht erhaltenswert, er sieht hier die Verbindung zwischen Stadthafen und Altstadt. Die Stadt habe das Problem, dass sie kein Zentrum hat. „Von der Rügengalerie kommend über den Hafen bis zur Altstadt müssen wir unsere Touristen führen. Dabei kann eine Seebrücke ein entscheidendes Detail sein“, sagt Leon Kräusche.

Leon Kräusche, Sachbearbeiter für Wirtschaftsförderung Quelle: Anne Ziebarth

Er weiß, dass der Wassersport in den vergangenen Jahren zugenommen hat und Paddler auch Sassnitz ansteuern wollen. Nur im Hafen haben sie kaum eine Möglichkeit, anzulegen, die Kaikanten sind zu hoch. Deshalb hält er an der Idee von vor zwei Jahren fest, eine Rampe am Steg zu installieren, damit sie dort anlegen können. Die Umsetzung einer Badeplattform, wie sie häufig gewünscht wurde, hält er aus Sicht der Stadt für bedenklich. Hier muss der Aufsichtspflicht nachgekommen werden, außerdem fehle für dieses Vorhaben ein Rettungsturm. Es wäre aus seiner Sicht ein Kostenfaktor, den sich Sassnitz gar nicht leisten kann.

Aber: „Es gibt ein klares Votum für den Erhalt des Steges von den Stadtvertretern. Wir versuchen deshalb, eine Lösung zu finden. Sie wird allerdings nicht so einfach sein, wie man sie sich vorstellt“, sagt Leon Kräusche.

Von Mathias Otto