Sellin

Sie ist das Gesicht und das Herz der Selliner Bücherstube: Antje Beilfuß hat in ihrem kleinen Laden in der Wilhelmstraße eine große Auswahl für Leseratten. Vor allem Urlauber kehren bei der Sellinerin gern ein, um sich eine Lektüre zu holen. „Besonders begehrt sind die Rügen-Krimis“, weiß die 45-Jährige.

Ihr beruflicher Werdegang hatte aber ganz anders begonnen. Auf Rügen geboren und in Sellin mit ihren drei älteren Schwestern aufgewachsen, ging sie nach der Schule bei einer Rügener Floristin in die Lehre. Für drei Jahre übte sie ihren Beruf im Rheinland aus und kehrte dann auf ihre Heimatinsel zurück. Als ihre Mutter in Rente ging, übernahm sie im Jahre 2008 deren Buchladen. Ihr Handwerk hat sie aber nicht verlernt. „Ich dekoriere immer alles selbst und bin gern kreativ“, so Antje Beilfuß. Ihre Tochter Alina (18) möchte nach dem Abitur ein duales Studium im Bereich Mediendesign beginnen.

Seit 2004 ist Antje Beilfuß im Selliner Gemeinderat und seit drei Legislaturperioden Sozialausschussvorsitzende sowie auch im Vorstand des Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum e. V. „Mir macht es Spaß, Veranstaltungen für unsere Senioren zu organisieren. Gerade nach dem Lockdown hatten sich alle sehr gereut, sich endlich wiederzusehen bei einer Schiffsfahrt mit Kaffee und Kuchen.“

Von Gerit Herold