Sellin

„Top Chance - zentral gelegenes Hotel in Sellin zu kaufen“. Bei dem Angebot, das auf einem Immobilienportal im Internet zu finden ist, handelt es sich um den Selliner Hof in der Granitzer Straße 48. Preis: 5,5 Millionen Euro. Das Hotel hat ein Restaurant mit griechischer und regionaler Küche. Von den 48 Zimmern haben fast alle einen der 2016 komplett erneuerten, großzügigen Balkone, heißt es. Nur wenige Gehminuten zum Strand dürfte allerdings relativ sein. Neben den 37 Doppelzimmern, sieben Einzelzimmern und vier Suiten gibt es auch Angestelltenunterkünfte. Das Objekt verfügt über eigene Parkplätze, eine Außenterrasse und einen Wintergarten. Das Restaurant hat über 90 Plätze. Die Hotelinhaber Nikolaos und Anke Goussias wollten sich gegenüber der OZ zum beabsichtigten Verkauf zunächst nicht äußern.

Eine historische Aufnahme des 1890 erbauten Wald-Hotels in Sellin, die in dem Buch „Vom Badedörfchen zum Ostseebad Sellin“ des Selliner Ortsarchives abgebildet ist. Quelle: Archiv Gerhard Parchow

Vor dem Gebäude, das sich unmittelbar an einer der Hauptkreuzungen im Ort befindet, ist auf einer von der Gemeinde aufgestellten Informationstafel die Geschichte des Hauses nachzulesen – wie an vielen historischen Häusern des Ostseebades. Ortschronist Gerhard Parchow hat sie ihm Rahmen der kulturhistorischen Freiluftausstellung „Fischer-Bauer-Hotelier“ zusammengetragen. Dabei wird schnell klar: Das Gebäude hatte schon einige Namen und Nutzungen.

1890 als Wald-Hotel eröffnet

Im Spätsommer 1890 empfing das neu erbaute Wald-Hotel seine ersten Gäste. Für den Bauherren Carl Richert, 1860 als Sohn eines Häuslers in Sellin geboren, war es der Beginn eines echten Aufstieges. 1899 baute er dann auch das luxuriöse Strandhotel vor der Seebrücke in Toplage, das 1998 abgerissen wurde und inzwischen Standort des neugebauten Appartementhauses „First“ ist. Als Vertreter der Ostseebad Sellin-Terraingesellschaft und 1. Beigeordneter im Gemeinderat bestimmte Carl Richert maßgeblich die Entwicklung des aufstrebenden Badeortes mit. Die Carlstraße im Ortszentrum ist nach ihm benannt worden.

Ab 1906 Vereinslokal der Feuerwehr

Für 58000 Mark erwirbt der Oberkellner Adolf Öhlert 1898 das Hotel, der Gründungsmitglied der Sellliner Feuerwehr ist. Und so wird auf der Generalversammlung im Februar 1906 das Wald-Hotel schließlich als Vereinslokal vorgeschlagen und bestätigt.

1939 wurde das Hotel nach erneutem Eigentümerwechsel in „Berliner Hof“ umbenannt. War das Hotel vorher mit komfortabel eingerichteten Zimmern und mit sonnigen Balkonen und Veranden zur Südseite beworben worden, so nun ganz zeitgemäß mit Autogaragen und Bädern.

Tanzstundenbälle und Silvesterpartys

Zu DDR-Zeiten war das Haus dann Wohnhaus und Betriebsferienheim. Wie bei vielen Häusern wurden die für die Bäderarchitektur typischen alten Holzveranden abgerissen, schmucklos aufgemauert und verputzt. An alte Zeiten erinnerte noch die Konsum-Gaststätte mit großem Saal und Bar, wo es bei Tanzstundenbällen und Silvesterpartys stets voll war.

Am 25. Februar 1994 eröffneten die heutigen Besitzer dort ein Restaurant und erwarben drei Jahre später die Immobilie. Mit dem Umbau zum Hotel Selliner Hof in den Jahren 2001/2002 wurde seither an die Tradition des Wald-Hotels angeknüpft.

Von OZ