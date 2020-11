Samtens

Rügens Senioren sind wachsam. Dies zeigt erneut ein versuchter Betrug. „Hallo, hier ist die Polizeistation in Samtens“, meldet sich am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr ein Mann bei einer 84-jährigen Frau aus dem selben Ort.

Tatsächlich gibt es in Samtens eine Polizeistation. Was der Anrufer aber nicht bedacht hat: In Samtens kennt man sich. Und so wird die Seniorin schnell hellhörig. Als der angebliche Polizeibeamte sie dann auch noch über ihre Kontostände ausfragt, legt sie auf, wendet sich an das Polizeihauptrevier in Bergen und erstattet Anzeige.

Die Seniorin habe genau richtig reagiert, wie Bernd Leistikow vom Bergener Hauptrevier lobt. „Niemals fragen Polizisten nach Kontodaten“, stellt er klar.

Von Anja Krüger