Sibylle Seel (59) liebt ihre geprüften Besuchshunde sehr. Gemeinsam mit der Besuchshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) besucht sie Menschen in Altenheimen, Schulen und Kindergärten – wenn gerade nicht Corona ist.

Außerdem hat sie nun eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin angefangen. Alles ehrenamtlich! „Ich bin ein sehr sozialer Mensch und werde das auch immer sein. Ich möchte so zum Wohl der Gemeinschaft beitragen“, sagt die 59-Jährige.

Gemeinsam mit ihrem Mann leitet sie die Pension „Insel auf Rügen“. Das Landgasthaus zwischen den beiden Ortschaften Samtens und Rambin gehört dem Berliner Künstler Yadegar Asisi, der in den ehemaligen Gasspeichern von Dresden und Leipzig seine 360°-Panoramen zeigt. „Kunst macht mir großen Spaß“, sagt die gebürtige Berlinerin. Doch in die große Stadt zurück will sie nicht: Seit 2010 lebt sie auf der Insel Rügen und fühlt sich so wohl, dass sie bleiben wird.

Von Gaia Born