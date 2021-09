Sagard

Bei Silke Kolbe ging es beruflich anfangs um die Wurst: Die Insulanerin lernte beim damaligen VEB Fleischwirtschaft in Bergen, bevor sie als Verkäuferin arbeitete. „Dabei bin ich gar kein großer Wurst-Esser“, sagt die 55-Jährige schulterzuckend. Wenn mal Wurst aufs Brot kommt, dann am liebsten Teewurst oder Salami.

Inzwischen ist sie Frührentnerin und steht nicht mehr an der Fleischtheke, sondern ab und an mit einem kleinen eigenen Stand auf Trödelmärkten. Außerdem ist sie in der Feuerwehr aktiv, und das schon seit fast 30 Jahren.

Silke Kolbe ist verheiratet und dreifache Mutter. Die wohl größte menschliche Tragödie erlebte das Paar, als die Tochter Virginie im Alter von 18 Jahren bei einem Unfall starb. Die anderen beiden Kinder sind mittlerweile erwachsen und Silke Kolbe eine stolze Oma. Brayn (12) und Johann (2) heißen ihre beiden Enkelsöhne.

Ihrem Mann Dirk hat sie gleich zweimal das Ja-Wort gegeben: zum ersten Mal 1998 und dann noch einmal 20 Jahre später. „Das war ein wunderbarer Moment“, schwärmt sie und erinnert sich an diesen mit 28 Grad außergewöhnlich warmen Tag im Oktober, als das Paar am Strand von Martinshafen das Ehegelübde erneuerte.

