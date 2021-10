Bergen

Spektakulärer Fund bei Bauarbeiten in Bergen: An der Kreuzung Ringstraße/Stralsunder Straße sind zahlreiche Skelette, Särge und Urnen gefunden worden. Hier wird derzeit die Ringstraße grundhaft ausgebaut. Ganz überraschend war das für Bürgermeisterin Anja Ratzke nicht, schließlich ist der Bereich ein Bodendenkmal. „Die Baggerfahrer gehen dann ohnehin sehr vorsichtig vor“, erklärt Bauamtsleiter Volker Paarmann. „Und dann. Ja, dann klapperte es in der Schaufel.“

Einer, der schnell vor Ort war, ist der ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger Rene Schön, der in Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde die Knochen sicherte. „Ich schätze, es sind acht Skelette bisher“, so Schön. „Dazu die Spuren von Holzsärgen und Urnen. Nach dem Alter der Keramik zu urteilen stammen die Begräbnisse aus dem 14. bis 16. Jahrhundert.“

Skelette an der Baustelle Ringstraße Quelle: Stadt Bergen

Damals soll hier eine Art Friedhof gewesen sein, der an das Hospital St. Jürgen angegliedert gewesen ist. „Es gibt eine alte Stadtansicht, auf der man das Gebäude erkennen kann und auch sieht, dass auf diesem Gebiet Häuser standen“, erzählt Anja Ratzke. „Das war noch vor der Stadtmauer, wahrscheinlich, weil man die Kranken nicht in der Stadt haben wollte.“

Hinrichtung: Abgetrennter Schädel deutet darauf hin

Damals sei die Angst vor Seuchen sehr hoch gewesen, bestätigt Rene Schön, der seit acht Jahren als offiziell ernannter Bodendenkmalpfleger zwischen Gingst und Bergen unterwegs ist. „Deshalb vermutlich auch die Urnen. Es kann gut sein, dass die Menschen sichergehen wollten, dass die Krankheit nicht nach dem Tod doch irgendwie ansteckend ist.“

Schön geht davon aus, dass hier nicht nur Kranke beerdigt wurden, sondern zum Beispiel auch Hingerichtete. „Bei einem Schädel kann man davon ausgehen, dass er abgetrennt worden ist. Zudem weist er Spuren von einem Schlag auf. Da handelt es sich wohl nicht um einen natürlichen Tod.“

Auch ein Kind ist hier begraben

Die Beerdigungen seien komplett ungeordnet und die Toten fast gestapelt, eher verscharrt als begraben. Eine militärische Auseinandersetzung schließt er aus. Zu unterschiedlich die Begräbnisformen, keine Abzeichen, zu unterschiedlich das Alter der Toten. „Einen Kindersarg habe ich auch gesehen, also das, was von ihm übrig geblieben ist.“ Die Holzsärge sind mittlerweile zersetzt, dunkle Schatten zeigen aber im sandigen Untergrund noch die Umrisse.

Eine gesundheitliche Gefahr geht von den Toten nicht mehr aus, vermutet Schön. „In den Pyramiden mit trockener Luft halten sich Krankheitserreger vielleicht, hier haben wir einen Sandboden und viel durchlaufende Feuchtigkeit“, sagt er. „Natürlich tragen alle Handschuhe, aber ich denke nicht, dass nach den Jahrhunderten hier noch Bakterien dran sind.“ Die Gebeine werden in solchen Fällen nach Abschluss der Arbeiten wieder bestattet, sagte der Landesarchäologe Detlef Jantzen 2019 gegenüber der OZ. „Entweder auf einem Friedhof oder wieder an ihrem Fundort. „Menschliche Überreste müssen immer pietätvoll behandelt werden“, betonte Jantzen.

Bauarbeiten werden sich verzögern

Und wie geht es jetzt weiter? Zunächst wurden die Knochen geborgen und die Gruben wieder verfüllt. „Wir werden ein Team von Archäologen hinzuziehen, die für uns die Untersuchung und Kartierung übernehmen“, sagt Anja Ratzke. Sie ist sichtlich hin- und hergerissen. „Für die Stadt ist es toll. Das ist ein Fenster in die Geschichte und liefert uns neue Informationen“, sagt sie. „Für die Baustelle ist es natürlich nicht so schön. Das entschleunigt das Vorhaben mit Sicherheit.“

Wer weiß mehr über den Friedhof von St. Jürgen? Das Gebiet rund um die Kreuzung Stralsunder Straße/Ringstraße gilt als Bodendenkmal, weil hier Überreste der mittelalterlichen Stadt Bergen vermutet werden. So liegt hier der jetzt vermutlich entdeckte Friedhof des Spitals St. Jürgen, auch Teile der Stadtmauer könnten sich hier befinden. Jetzt sind Sie gefragt! Wer hat von seinen Eltern oder Großeltern etwas über den Friedhof gehört? Es soll bereits in DDR-Zeiten Bauarbeiten gegeben haben, bei denen Knochen gefunden wurden. Wenn Sie Geschichten oder Bildmaterial haben, schicken Sie es bitte per Mail an ruegen@ostsee-zeitung.de oder an die Lokalredaktion Rügen, Markt 25, 18528 Bergen auf Rügen.

Einen kompletten Stillstand deswegen werde es aber nicht geben, meint Volker Paarmann. „Wir können zum Beispiel bereits weiter das Pflaster aufnehmen“, sagt er. „Wenn die Archäologen vor Ort sind, wird normal weitergearbeitet. Wenn dann etwas gefunden wird, können die Experten das dann fachgerecht sichern.“

Ausstellung im Stadtmuseum

Trotzdem: Der Bauzeitplan ist so nicht zu halten. Bislang sollten die Autofahrer durch die Bauarbeiten bis Ende 2022 Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Um welche Zeitspanne sich die Arbeiten verzögern, ist noch nicht klar. „Wir müssen sehen, wann die Archäologen mit der Arbeit begonnen können. „Vielleicht kann man die Ergebnisse der Untersuchungen dann in einer Ausstellung im Stadtmuseum präsentieren“, überlegt Anja Ratzke. „Das ist doch eine einmalige Gelegenheit.“

Von Anne Ziebarth