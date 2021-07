Rügen: So feierte Gestört aber Geil mit 2000 Fans an der Selliner Seebrücke 

Sellin

„Sellin! Singt alle mit, damit der Rest der Insel es hört!“ Den Aufruf der DJs Nico und Olli ließ sich das Publikum nicht zwei Mal sagen. Sofort schnellten zudem hunderte Arme in die Höhe und wippten im Takt. Rund 2000 Besucher waren am Freitagabend zum ersten Sommer-Open-Air dieses Jahres mit dem DJ-Duo Gestört aber Geil an der Selliner Seebrücke gekommen. Viele Zaungäste ohne Konzertkarten füllten zudem die Treppe zur Seebrücke, den Seesteg und auch die Ostseeterrassen. Der Veranstaltungsort am Strand war in Bereiche von A bis D mit mobilen Zäunen und Flatterband abgeteilt und wurde von Sicherheitsleuten kontrolliert. Eine Maskenpflicht gab es nicht. Ein Hinweisschild zu den Abstands- und Hygieneregeln war am Eingang.

Karten erst an der Abendkasse gekauft

Julia Riemer (r.) und Lisa Schwerin freuten sich auf einen schönen Abend. Quelle: Gerit Herold

Endlich wieder ein Konzert! So der einhellige Tenor im altersmäßig sehr gemischten Publikum. Mittendrin auch die beiden Freundinnen Julia Riemer (30) und Lisa Schwerin (27). Die beiden Bergenerinnen hatten es sich im Strandsand gemütlich gemacht und prosteten sich gerade zu. „Wir freuen uns auf einen schönen Abend. Ich war vor zwei Jahren schon bei dem Konzert von ihnen dabei“, erzählt Lisa. Die beiden jungen Frauen hatten sich die Karten erst an der Abendkasse gekauft, weil sie sich nicht sicher waren, ob das Wetter gut wird.

Alle in die Schweiz ausgewandert

Fränzi, Cindy, Lisa und Elisa (v.l.) machen gerade in ihre Heimat Urlaub und hatten sich für das Konzert Blumenbänder ins Haar gebunden. Quelle: Gerit Herold

Der Wettergott hatte aber durchaus Lust auf laute Tanzmusik und Partystimmung und bot eine Traumkulisse im Abendlicht. Auch Elisa (32), Lisa (29), Cindy (32) und Franzi (33) ließen die Hüften und die Arme ordentlich schwingen. „Es ist so super hier“, meinte Elisa. Die Freundinnen hatten sich bunte Blumenbänder ins Haar gebunden. Sie stammen alle von der Insel Rügen und sind aus beruflichen Gründen in die Schweiz ausgewandert. Momentan machen sie in ihrer Heimat Urlaub. „Die weiß man jetzt viel mehr zu schätzen“, lacht Elisa.

Weitere Konzerte bis 15. August

Gestört aber Geil gab den Auftakt für die Veranstaltungsreihe „Meermusik“ an der Selliner Seebrücke. Noch bis zum 15. August sind am Strand vor dem Rügener Wahrzeichen weitere Konzerte zu erleben, zu denen jeweils 2000 Besucher kommen können. Nach Gestört aber Geil am 30. und 31. Juli folgen Keimzeit am 7. August, Lea zwei Mal am 8. August und Lotte am 11. August sowie Michael Schulte am 15. August. Organisiert hat die Konzertreihe die Selliner Kurverwaltung in Zusammenarbeit mit der Dresdner Konzertagentur Aust.

Brückenparty mit Feuerwerk am Sonntag

Das Ostseebad lädt zudem am Sonntag, 1. August, zur Brückenparty ein, weil das traditionelle Seebrückenfest dieses Jahr wieder nicht stattfinden durfte und erneut verschoben werden musste. Um 17.30 Uhr startet der gemütliche Abend am Seesteg mit einem Auftritt der Selliner Ostseefanfaren. Um 18 Uhr stehen Esthi Kiel und ihre Band The Smokin Appaloosa auf der Bühne, gefolgt von der Band The Rockhouse Brothers um 20 Uhr und DJs ab 22 Uhr. Die kleine Fete endet dann um Mitternacht. Das Höhenfeuerwerk über der Seebrücke wird 23 Uhr gezündet.

