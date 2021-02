Rügen

Ab kommender Woche erwachen die Schulen auf der Insel Rügen sprichwörtlich aus dem Winterschlaf. Da im Landkreis die Inzidenzzahl derzeit unter 50 liegt, dürfen Grundschulen ab dem 24. Februar wieder mit dem Unterricht starten. Es besteht Präsenzpflicht. Ebenso die Klassenstufen 5 und 6. Um nicht überstürzt zu handeln, hatte das Land die Regelung getroffen, dass Montag und Dienstag als Übergangstage gelten sollen – also wie vor den Winterferien. Die Abschlussklassen starten ohne Vorlaufzeit ab Mittwoch den Vollbetrieb.

Die Grundschulen sind vorbereitet. „Wir werden nichts dem Zufall überlassen“, sagt etwa Rüdiger Bonau. Der Schulleiter der Bergener Grundschule Altstadt bezeichnete es aber als äußerst ungünstig, dass die Entscheidung der Bund-Länder-Debatte inmitten der Winterferien fiel. „Eine gewisse Unsicherheit blieb, aber ich habe das vorbeugend so geregelt, dass ich mit den Zeugniskopien auch die Gesundheitsbestätigungen habe verschicken lassen“, sagt er. Diese sind jetzt auch verpflichtend wieder abzugeben. Also genauso, wie es nach dem ersten Lockdown der Fall war.

Der Schulleiter werde veranlassen, dass alle Vorkehrungen eingehalten werden, dass also alle im Haus befindlichen Personen im Schulgebäude eine Mund-Nasen-Maske tragen werden. „Diese ist auch Pflicht für die Kinder. Es muss aber nicht die medizinische Maske sein“, sagt er. Diese sei zwar vom Bildungsministerium empfohlen worden, „aber bei Kindern akzeptieren wir auch die genähte Stoffmaske von den Eltern“.

Lehrer nehmen Schüler in Empfang

Die Kinder werden von den Lehrkräften vor dem Schulhaus empfangen. Sie werden auch die Gesundheitsbestätigungen entgegennehmen. Es sei besonders wichtig, dass die Mädchen und Jungen von den Lehrern abgeholt werden, denn das halbe Schulhaus steht derzeit aufgrund von Sanierungsarbeiten leer. Sie müssen ins benachbarte ehemalige Polizeigebäude einziehen. Seine Kollegen werden auf dem Schulhof verteilt ihre Plätze einnehmen, wo sie die einzelnen Klassen in Empfang nehmen.

Ein Teil geht ins bestehende Schulgebäude, die gesamte Jahrgangsstufe 2 sowie die Klasse 1c wechselt die Straßenseite. „Obwohl festgelegt wurde, dass die gesamte Grundschule als eine Klasse gewertet wird und wir nicht nach unterschiedlichen Lerngruppen zu differenzieren bräuchten, werden wir es trotzdem tun. Wir wollen alles machen, damit es so wenig wie möglich Kontakte gibt“, sagt Rüdiger Bonau.

Eltern per E-Mail informiert

In der Grundschule Sagard bereiteten Schulleiterin Anke Masuch und ihre Kollegen in den vergangenen Tagen alles für den Neustart am 24. Februar vor. „Wir möchten, dass ein reibungsloser Unterricht stattfinden kann“, sagt sie. Dazu gehört auch, dass alle Eltern per E-Mail im Vorfeld über die unterschriebene Gesundheitsbestätigung informiert werden. 92 Schüler werden hier unterrichtet. Bis auf den vierten Jahrgang ist diese Schule einzügig. „Zudem haben wir die Regelung, dass die gesamte Grundschule als eine Klasse gilt. Das vereinfacht das Umsetzen des Hygienekonzeptes“, sagt sie.

Die Abschlussklassen, etwa in der CJD Christophorusschule Rügen in Sellin, starten regulär am Mittwoch mit dem Präsenzunterricht. 14 Zwölft- sowie 15 Zehntklässler werden hier unterrichtet. Laut Schulleiter Martin Hanna werden die bestehenden Vorkehrungen vom vergangenen Jahr angepasst. „In Sachen Hygienevorschriften haben wir die Schule vorbereitet. Ich sehe keine Probleme für einen reibungslosen Unterricht“, sagt er.

Besorgte Eltern

Für die Fünft- und Sechstklässler wird die Regionale Schule Binz ab Montagfrüh geöffnet haben. Die Verantwortlichen der Schule sind in den Winterferien zum Schulamt nach Greifswald gefahren, um Masken abzuholen. „Damit haben wir zumindest für die ersten 14 Tage Mund-Nasen-Bedeckungen vorrätig, sollte ein Schüler seine vergessen oder verloren haben“, sagt Schulleiter Axel Thiede.

Er steht aber vor einigen Problemen. Denn es gibt besorgte Eltern, die mit der Vorgabe, die Mund-Nasen-Bedeckung die gesamte Zeit zu tragen, unzufrieden sind. „Ich kann die Eltern verstehen, ihre Bedenken sind gerechtfertigt. Ich weiß selber, wie es sich anfühlt, wenn man mehrere Stunden lang die FFP2-Maske trägt. Auf Dauer hält man es nicht aus“, sagt er und teilt die Bedenken dem Schulamt mit.

Regelungen für den Schulbetrieb In MV gilt der Stufenplan für den Schulbetrieb. Schrittweise können wieder mehr Schüler die Schulen besuchen. Voraussetzung für den Präsenzunterricht ist, dass im Kreis weniger als 50 Corona-Infektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen registriert wurden. Der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 1 bis 6 beginnt am 24. Februar. Den Schulen stehen somit zwei Übergangstage für die Vorbereitung zur Verfügung. Am 22. und 23. Februar gelten die bisherigen Regelungen wie vor den Winterferien. An den beruflichen Schulen, an denen das zweite Schulhalbjahr bereits am Montag, 15. Februar, begann, bleiben zunächst die Regelungen wie vor den Winterferien bestehen.

Jeder, der ab Montag die Schule betritt, muss eine unterschriebene Gesundheitsbestätigung mitbringen, ansonsten darf er das Schulgelände nicht betreten. Lehrkräfte werden an den Eingängen stehen und die Bestätigungen in Empfang nehmen. „Das Schulgebäude ist gut für die Corona-Anforderungen ausgelegt. Wir haben die günstige Situation, dass wir über drei Eingänge verfügen. Die definierten Gruppen werden sich also nicht auf dem Schulhof, im Flur oder in den Klassenräumen begegnen“, sagt er.

Ministerium soll unterstützen

In der beruflichen Schule, etwa im Beruflichen Bildungszentrum in Sassnitz, ist aktuell der Präsenzunterricht ausgesetzt. Es sind also nur die Schüler da, die das wahrnehmen wollen – derzeit sind es 60. Ab Mittwoch ist auch hier Präsenzpflicht. Bisher war es kein Problem, da der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden konnte, die Räume weit voneinander entfernt stehen und getrennter Unterricht dafür sorgt, dass sich die Schüler nicht im Hof begegnen können. Ab März kommen die Jugendlichen aus den ersten Lehrjahren. Die Schule wird voll sein, sagt Abteilungsleiterin Angelika Koch.

„Ich bin gespannt, wie der Wechselunterricht stattfinden soll. So viel Lehrkräfte haben wir gar nicht“, sagt sie. Wenn ein Lehrer zehn Stunden unterrichtet und seine Klasse geteilt werden soll, hätte er 20 Stunden zu absolvieren. „Das kann er gar nicht leisten“, sagt sie. Die Abteilungsleiterin hat das Gefühl, dass die Berufsschulen bei den Regelungen für den Schulbetrieb vergessen werden. Sie hofft nun in Sachen Personalproblem auf Unterstützung aus dem Bildungsministerium. „Warten wir erst mal ab, was kommt. Wir freuen uns jedenfalls, dass unser drittes Lehrjahr nächste Woche auch noch da ist und wir unseren geregelten Ablauf haben. Und danach werden wir sehen, welches Chaos uns erwartet“, so Angelika Koch.

