Rügen: So holen Sie sich ein Stück Kinofeeling nach Hause

Bergen

Das erste Date, der erste Kuss von zwei Liebenden, ein anvertrautes Geheimnis, auch manch Versöhnung haben sie wohl miterlebt: Viele Geschichten könnten die Sessel in den Sälen des Bergener Kinos wohl erzählen, wenn sie es denn tatsächlich könnten. Und bei vielen Rüganern dürften sie so einige Erinnerungen hervorrufen.

Fürs Kinofeeling zu Hause: Alte Sessel werden verkauft

Das Kino in Bergen. Seit dem 1. April wird es von Anja und Meinolf Thies, Inhaber und Geschäftsführer des Essener Unternehmens CONSULTHIES GmbH, betrieben. Quelle: Uwe Driest

Nach rund 23 Jahren in Rügens einzigem stationären Kino werden sie nun einer modernen Komfortbestuhlung weichen, wie die Betreiber des UC Kinos in Bergen auf Rügen, Anja und Meinolf Thies, informieren. Die gebrauchten Kinosessel sollen aber nicht einfach auf dem Sperrmüll landen. „Wir bieten allen interessierten Kinoliebhabern die ausgebauten Stühle zum Kauf an“, informiert Anja Thies. „So können die alten Geschichten konserviert werden und jeder kann sich sein eigenes Kinofeeling zu Hause oder beispielsweise in Vereinsheimen schaffen oder einfach ein Stück Erinnerung sichern“, fügt sie hinzu.

Zum 1. April dieses Jahres hat das Unternehmerpaar, das in Deutschland acht Kinos betreibt, das Bergener Multiplex-Kinocenter vom vorherigen Betreiber, der Rügencenter Kinobetriebs GmbH & Co. KG, übernommen – in der Zeit, als aufgrund des Corona-Lockdowns sämtliche Kinos in Deutschland geschlossen waren.

Kino wird moderner

Seit Ende Mai sind nun wieder Filmvorführungen möglich. Die Besucherzahlen aber würden zu wünschen übrig lassen, wie Betriebsleiter Frank Meschkat meint. Eine Verjüngungskur für das 1998 eröffnete Kino scheint da genau die richtige Zeit. „Wir haben uns viel vorgenommen“, berichten die Betreiber. So sollen nicht nur die Kinosessel durch eine neue, hochwertige Komfortbestuhlung mit integrierten Tischablagen ersetzt werden. „Die Gastronomieverkaufstheke im Foyer wird ebenfalls in die ’moderne Welt’ gebracht und der Foyer-Boden wird in diesem Zuge ebenfalls erneuert“, informieren sie.

Erinnerungsstück ans erste Date kostet 75 Euro

Wohl die Frauen-Variante: Auch die bunte Kombination, die jetzt noch in Saal 1 steht, wird Anfang November verkauft. Quelle: Anja Krüger

Los geht der Umbau Anfang November. Und zwar mit dem Sesselausbau in den Kinosälen. „Wir werden Saal für Saal die Stühle austauschen. Auf Kino muss während der gesamten Umbauphase folglich nicht verzichtet werden. Wir gehen extra Saal für Saal vor und haben vier Wochen lang somit immer noch mindestens fünf Säle, in denen Kinofilme erlebt werden können und sollen“, sagt Anja Thies.

Meinolf Thies schwärmt: „So wie die alten Stühle ihre Geschichten in sich haben, so werden die neuen Kinostühle ab Benutzung neue Geschichten sammeln!“

Interessierte können ab 2. November für 75 Euro beispielsweise eine sogenannte Love-Seat-Einheit – ein Pärchensessel – erwerben, eine Vierer-Einheit für 120 Euro. Und das in unterschiedlichen Farben. Rot, dunkelblau, schwarz sowie lila und pink in einem: Insgesamt würden 135 Einheiten mit bis zu maximal sieben Sesseln täglich zwischen 14 und 18 Uhr zum Verkauf stehen. „Die Preise, Staffelungen und sonstige Erwerbsmodalitäten sind auf der Homepage unseres Kinos unter www.uc-kino-ruegen.de zu finden“, informiert Anja Thies.

„Wir würden uns freuen, wenn unsere ‚Schätzchen der älteren Generation‘ neue Zuhause finden und viele Menschen glücklich machen – für die Entsorgung sind sie definitiv noch nicht ‚reif‘ genug“, sind die Betreiber sich einig. „Ab Anfang Dezember heißt es dann: Film ab im ‚Kino der Zukunft‘ bei – versprochen! – unveränderten und im Vergleich zum Vorbetreiber bereits verringerten Preisen!“, werben die Betreiber.

Auf Corona eingestellt: Trotzdem bleiben die Säle leer

Auch Betriebsleiter Frank Meschkat hofft auf bessere Zeiten für das Kino. „Als die Kinos geschlossen werden mussten, hat das jeder schnell mitbekommen. Dass sie nun wieder geöffnet sind, scheint noch nicht so klar“, meint er. Aber vielleicht sei es auch die Skepsis, dass sich die Besucher zu nahekommen könnten. Diese Angst kann Meschkat den Kino-Fans nehmen. „Jede zweite Reihe im Saal bleibt frei und auch zwei Sitze neben den einzelnen Buchungen“, berichtet der 56-Jährige.

An seiner Pinnwand hängt bereits der Bauablaufplan für die Verjüngungskur. Begonnen wird mit dem Ausbau der Sessel in Saal 3 – den roten Sesseln, die also zuerst in den Verkauf gehen. Bis zum 15. November sollen dann, wenn es nach dem Wunsch der Betreiber geht, alle Sessel verkauft sein. Dann nämlich endet die Aktion, um dem Foyer ebenfalls eine Frischekur zu unterziehen. Und damit pünktlich zur besinnlichen Vorweihnachtszeit die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sein können.

Von Anja Krüger