Rügen: So läuft das erste Figuren- und Straßentheaterfestival in Putbus

Putbus

Zum ersten Mal werden sich am Wochenende des 21./22. Augusts Puppenspieler und Straßenkünstler aus ganz MV und darüber hinaus ein Stelldichein auf der Insel Rügen geben. Das Besondere daran ist, dass das Festival nicht von einer Agentur, sondern einer einheimischen Künstlerin auf die Beine gestellt wurde.

Birgit Schuster ist auf der Insel bekannt für ihr Schnuppe-Figurentheater. „Seit ich auf der Insel bin, also seit über 20 Jahren, träume ich davon, ein solches Festival im Putbusser Park zu veranstalten und jetzt hat es endlich geklappt“, freut sie sich. Birgit Schuster ist aktiv im Landesverband freier Theater MV und so fiel es ihr leicht, Künstler-Kollegen für ihre Idee zu gewinnen. „Es werden vorwiegend Künstler der freien Theaterszene MV kommen. Damit wollen wir zeigen, was für eine vielfältige, professionelle und lebendige Theaterszene neben den staatlich finanzierten Häusern in MV existiert.“

Birgit Schuster lädt zum ersten Figuren- und Straßentheaterfestival in Putbus. Quelle: Uwe Driest

Und in welcher Kulisse ließe sich ein solches Festival besser umsetzen als im Schlosspark von Putbus? „Wir verzichten auf Bühnenpodeste und spielen auf den Wiesen, unter Bäumen und an anderen lauschigen Plätzen, so dass die Besucher auch den Park auf neue und andere Weise wahrnehmen können.“ So soll die Insel im Schwanenteich zur Sageninsel werden, auf der ganztägig verschiedene Sagen aus Mecklenburg und Vorpommern dargestellt werden.

„Bummeln Sie durch den Park und entdecken Sie ein Varieté mit Frosch, einen Circus Minimale, ein schwarzes Schaf, einen Fischer und seine Frau, eine Drachenfamilie auf Spaziergang, ein Theater auf Stelzen und eines für Einzelgänger und vieles mehr“, lädt die Puppenspielerin ihr Publikum ein. Ein ganz besonderes Highlight ist das „Teatro Só“, das bereits auf vielen internationalen Festivals Preise erhielt.

An beiden Tagen ist von 11 bis 18 Uhr ein lebendiges Treiben aus Figuren-Puppen-Schauspiel-Theater, Musik, Akrobatik, Walkacts bei freiem Eintritt zu verfolgen. Wer mag, kann es sich mit einer Decke auf Wiesen, unter Bäumen oder am Ufer des Schwanenteichs gemütlich machen. „Ein solches Festival gab es in ganz MV bisher noch nicht“, verspricht Birgit Schuster. Infos unter www.schnuppe-figurentheater.de.

Von Uwe Driest