Bergen

„Bitte zwei Meter Abstand halten!“ Die kräftige Stimme von Lars Feldhahn ist in diesen Tagen besonders häufig zu hören. Immer wieder blickt er um die Ecke und hat das Geschehen im Blick. Wenn es nötig ist, geht der Mann auch in den Warteraum und erklärt, warum die Sicherheitsabstände so wichtig sind.

Er ist Mitarbeiter im Testzentrum der Rugard-Apotheke in Bergen. Bis zu 400 Menschen kommen jeden Tag hierher, um sich auf eine Corona-Infektion testen zu lassen. Im Raum und dem schmalen Flur ist Übersicht gefragt, denn nicht selten wird es hektisch.

Seitdem das kostenlose Testen wieder möglich ist, stehen die Menschen in der Schlange. Bei einigen Testzentren ist es üblich, sich vorher einen Termin zu holen. Mitunter gibt es ihn erst am nächsten oder übernächsten Tag. An Stationen wie in der Rugard-Apotheke kommen die Menschen ohne Termin vorbei. Wer also spontan auf der Suche nach einer Teststation in Bergen ist, fährt zur Apotheke.

Viele Leute sind unzufrieden

Lars Feldhahn blickt auf den Tisch, wo die einzelnen Tests sowie Einweghandschuhe und Masken bereitliegen. Davor die Kassetten, die bereits in Arbeit sind. Wieder klingelt eine der zehn Eieruhren. Die Wartezeit ist vorbei. Ein Blick auf den Streifen: Das Ergebnis ist negativ. Nicole Gloede vom Testzentrum setzt einen Haken auf dem Zettel und überreicht ihn einem Mann. Die Schlange hat sich damit um eine Person verringert.

In der Rugard-Apotheke zeigt Lars Feldhahn einen Teststreifen und eine Eieruhr. Nach zehn Minuten ist geklärt, ob der Schnelltest positiv oder negativ ausgefallen ist. Quelle: Mathias Otto

„Wenn doch alles so unkompliziert laufen würde“, sagt Lars Feldhahn. Es ist mittags, und damit die Zeit, in der die Schlange nicht von draußen bis in den Keller geht. Zu bestimmten Uhrzeiten, etwa am Morgen, wenn die Menschen einen Test für Termine benötigen oder am Abend, wenn die Berufspendler kommen, sei es besonders schlimm.

„Die Leute stehen dann auf den Treppen. Wir bekommen mit, dass viele von ihnen unzufrieden sind, weil sie diese Tests in ihren Betrieben vorzeigen müssen. Den Frust darüber laden sie dann hier ab“, sagt er.

Großer Druck lastet auf Mitarbeiter

Lars Feldhahn erinnert sich an eine Begegnung vor einigen Tagen, als ihn ein Mann mit einem Stuhl bedrohen wollte. „Wir mussten uns anhören, dass wir uns an diesen Tests bereichern wollen und wir deshalb Verbrecher sind.“ Hinzu kommen die unzufriedenen Bürger, die trotz zwei- oder dreifacher Impfung nicht nachvollziehen können, warum sie sich plötzlich testen lassen müssen. Es ist ein gewaltiger Druck, der auf den Mitarbeitern lastet.

Die Stimmung ist zusätzlich angespannt, wenn das Testergebnis positiv ausfällt. Dann sollte die getestete Person einen PCR-Test zur Bestätigung des Schnelltestergebnisses machen. In einem Fall war der Schnelltest positiv, der anschließende PCR-Test negativ. Eine Frau beschwerte sich daraufhin beim Apotheker. „So leid uns das tut, wir und auch nicht der Apotheker können etwas dafür. Wir können nicht in die Tests hineingucken, um zu sehen, welche funktionieren und welche nicht“, so Lars Feldhahn.

„Wir sind für die Bürger da“

Jeden Morgen fahren die Testzentrum-Mitarbeiter zu einzelnen Betrieben in der Stadt, um den Test vor Ort durchzuführen. „In einer Firma sind es 40 Leute. Dafür habe ich eine Stunde Zeit. Aber hier geht es unkompliziert. Alle haben dann schon ihre Zettel ausgefüllt, somit geht das schneller“, sagt er. An durchschnittlichen Tagen kommen zudem knapp 300 Menschen zum Testzentrum am Markt. An einem Wochentag waren es sogar mehr als 400.

Auch wenn die Pause oft sehr kurz ausfällt und das Mittagessen oder die Tasse Kaffee warten muss, weil der Andrang so groß ist und die zu Testenden schon im Flur warten, „wir machen das gern“, sagt Marlis Willms. Sie gehört zum festen Kern. Die Frau ist längst Rentnerin, unterstützt aber täglich das Team. „Jeder einzelne der Mitarbeiter ist so eingestellt: Sobald wir die Türen öffnen, sind wir für die Bürger da.“

„Bisher hat jeder seinen Test bekommen“

So wird trotz allgemeiner Hektik und Unzufriedenheit doch oft gelacht am Arbeitsplatz. Das kommt auch in der Schlange gut an. Mitunter lachen die Leute im Wartebereich mit, wenn im Raum ein Witz erzählt wird. „Wir haben viele Rüganer und Urlauber hier, die froh sind, dass es uns gibt. Wir haben zum Beispiel Stammkunden aus Binz, die regelmäßig seit dem Sommer nach Bergen fahren“, sagt Marlis Willms. Einige bringen auch kleine Geschenke wie Kekse oder Weihnachtsmänner aus Schokolade mit.

Auch wenn die Wartezeit im Testzentrum etwas länger dauern sollte: „Wir haben es bis jetzt geschafft, dass jeder seinen Test bekommen hat, auch wenn wir dafür länger machen müssen. 17.45 Uhr ist eigentlich Feierabend. Aber wenn dann noch welche anstehen, hören wir nicht auf mit der Arbeit“, sagt Lars Feldhahn.

Von Mathias Otto